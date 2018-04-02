Театр.doc продолжит играть заявленные спектакли, несмотря на смерть худрука

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Театр документальной пьесы Театр.doc, художественный руководитель которого Михаил Угаров скончался, продолжит играть все заявленные в афише спектакли, сообщила РИА Новости заместитель директора Виктория Холодова.

Михаил Угаров — известный режиссер, драматург, художественный руководитель Театр.doc, один из организаторов фестиваля молодой драматургии "Любимовка". Он умер 1 апреля от сердечного приступа.

"Мы будем играть все заявленные в афише спектакли", — сказала агентству замдиректора театра.

"Что касается планируемой премьеры нового спектакля Михаила Юрьевича, то этот вопрос будет решаться отдельно. Но театр мы закрывать не будем. Это было бы неправильно и несправедливо после тех усилий и борьбы за его существование. Будем продолжать, насколько хватит сил", — отметила Холодова.

По ее словам, время и место похорон Угарова будут объявлены позже.