Кота Матроскина в новых сериях "Простоквашино" озвучил сын Олега Табакова

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сын Олега Табакова, актер и бизнесмен Антон Табаков озвучил кота Матроскина в новых сериях "Простоквашино", сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм" в понедельник.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Ранее студия предполагала, что Матроскина озвучит актер Михаил Ефремов.

"Озвучивать кота Матроскина в новом "Простоквашино" будет Антон Табаков. Сын Олега Павловича согласился подарить свой голос главному герою знаменитого мультфильма", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что потомственный актер и успешный бизнесмен принял предложение киностудии "Союзмультфильм" и уже записался для новых серий.

"Мы уверены, что генетическое сходство с голосом Олега Павловича даст нашему Матроскину тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу. Кроме того, очень символично, что Антон согласился продолжить то дело, которое в своё время начал его отец. Это и есть преемственность, для нас она имеет большое значение",- подчеркнула председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, чьи слова приводятся в сообщении.

Табаков в свою очередь рассказал, что когда его пригласили на пробы в "Союзмультфильм", он сразу согласился.

"Это не просто работа, это дань памяти. И большая ответственность, ведь Матроскин для меня — не просто персонаж "Простоквашино". Он говорит голосом отца. Нужно было его понять, почувствовать, слиться с ним в единое целое. Я даже не пытаюсь "допрыгнуть" до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю", — пояснил Табаков.

"Союзмультфильм" ранее объявил о выходе новых историй про знаковых для киностудии героев из мультфильмов "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984). Всего с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий. Слащева отметила, что все новые серии "Простоквашино" посвятят памяти Олега Табакова, который озвучивал кота Матроскина в классических сериях. Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни.