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Культура

Фильм Хлебникова "Аритмия" стал триумфатором "Ники"

23:3801.04.2018
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© РИА НовостиНациональная кинематографическая премия Ника. Архивное фотоНациональная кинематографическая премия Ника. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вручение наград национальной кинопремии "Ника" состоялось в Москве в воскресенье. Абсолютным триумфатором церемонии стал фильм "Аритмия" режиссера Бориса Хлебникова, получивший пять главных премий.

Минута молчания

Церемония началась с минуты молчания. Ведущий и основатель премии режиссер Юлий Гусман попросил зал почтить память погибших при пожаре в Кемерово.

Режиссер Борис Хлебников. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Борис Хлебников получил премию "Ника" за лучшую режиссуру

Также минутой молчания почтили память ушедших из жизни кинематографистов — режиссера и актера Олега Табакова, актеров Михаила Державина, Веру Глаголеву, Леонида Броневого и других.

Президент кинопремии "Ника" Андрей Кончаловский зачитал приветственную телеграмму от президента РФ Владимира Путина. От себя Кончаловский добавил, что, на его взгляд, есть разница между кино и кинематографом.

"Кинематограф создан для людей, которые еще читать умеют, а кино — для тех, кто только смотрит… Кинематограф ценен образами. И мне очень приятно, что у нас в стране возникает кинематограф, и давайте отделим его от "киношек", — сказал он.

На церемонии присутствовали: специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, продюсер Сергей Сельянов, режиссеры Павел Чухрай, Алексей Учитель, Алексей Герман-младший, сценарист Рустам Ибрагимбеков, актеры Сергей Гармаш, Александр Яценко, композитор Максим Дунаевский и другие.

Актер Александр Яценко, получивший приз в номинации Лучшая мужская роль за фильм Аритмия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Актер Александр Яценко получил премию "Ника" за лучшую мужскую роль

Лауреаты премии

"Аритмия" Хлебникова собрала "урожай" наград – "Лучший игровой фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая сценарная работа", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль". При этом режиссер на церемонии отсутствовал. Получая очередную статуэтку, продюсер фильма Сергей Сельянов пошутил: "Победитель получает все".

В номинации "Лучший игровой фильм" с "Аритмией" конкурировали картины Андрея Звягинцева "Нелюбовь", Павла Чухрая "Холодное танго", Клима Шипенко "Салют-7", Кантемира Балагова "Теснота", Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов".

На "Лучшую режиссерскую работу", помимо победившего Хлебникова, были номинированы Звягинцев и Балагов. "Аритмия", "Теснота" и "Нелюбовь" также соперничали в номинации "Лучшая сценарная работа". Но и здесь победителем была названа "Аритмия" (Наталия Мещанинова, Хлебников).

Актриса Ирина Горбачева. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Ирина Горбачева получила премию "Ника" за лучшую женскую роль

Лучшими актерами стали исполнители главных ролей в "Аритмии" Александр Яценко и Ирина Горбачева. Последняя также не присутствовала на церемонии.

Получая награду, Яценко поблагодарил ее: "Спасибо моей партнерше Ирине Горбачевой. Всем спасибо, я вас люблю". Продюсер Сельянов отметил, что Горбачева создала собирательный образ всех российских женщин.

Лучшими актерами второго плана стали Сергей Гармаш ("Холодное танго") и Владимир Ильин ("Время первых"), а также Алиса Фрейндлих, которая получила "Нику" за роли в двух фильмах — "Большой" и "Карп отмороженный".

Лауреатом почетной номинации "Честь и достоинство имени Эльдара Рязанова" стал народный артист СССР Владимир Этуш, отметивший в мае прошлого года 95-летие.

На XXXI церемонии вручения Национальной кинематографической премии Ника в Вегас Сити Холле.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Фильм "Аритмия" получил Гран-при кинопремии "Ника"

"Я очень рад, и больше я ничего сказать не могу. Я долго-долго-долго чего-то делал как артист… Больше я ничего не делал. Спасибо, я очень тронут", — сказал он, получая награду.

"Открытием года" киноакадемики признали молодого режиссера Александра Ханта за фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". Хант признался, что очень удивлен, так как сам "болел" за "Тесноту" Балагова.

Лучшими операторами киноакадемики признали Сергея Астахова, Ивана Бурлакова и Кирилла Боброва за фильм "Салют-7". За звукорежиссуру был отмечен Сергей Чупров ("Большой").

В номинации "Лучший неигровой фильм" победу одержала картина "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека" режиссера Олеси Фокиной о выдающемся советском сценаристе и поэте. Лучшим анимационным фильмом стала лента "Два трамвая" Светланы Андриановой.

Композитор Владимир Дашкевич получил "Нику" за музыку к фильму "Три сестры".

Народный артист СССР Владимир Этуш. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Владимир Этуш получил почетный приз кинопремии "Ника" имени Рязанова

Фильм Алексея Учителя "Матильда" отметили в номинациях "Лучший художник" (Вера Зелинская, Елена Жукова) и "Лучшая работа художника по костюмам" (Надежда Васильева, Ольга Михайлова)

Лучшим фильмом стран СНГ и Балтии стала грузинская картина Эльдара Шенгелая "Кресло", лучшим телевизионным проектом — сериал Владимира Котта "Петр Лещенко. Все, что было" с Константином Хабенским в главной роли.

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vovanuys
что за фильмы.. что за названия... что за актеры...
23:53
01.04.2018
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