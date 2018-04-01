В "Филармонии-2" в Москве открылся барельеф "Сергей Рахманинов"

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский в воскресенье принял участие в церемонии открытия барельефа "Сергей Рахманинов" в фойе Концертного зала имени Рахманинова "Филармония-2" в день рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера, передает корреспондент РИА Новости.

Первого апреля исполнилось 145 лет со дня рождения Рахманинова.

"Я хотел бы поблагодарить руководство филармонии, музыкантов, артистов, управляющих – всех, эту замечательную площадку. Не случайно было принято решение назвать этот концертный зал именем Рахманинова. Он, как и Петр Ильич Чайковский, является одним из самых исполняемых композиторов в мире. Барельеф, который открылся, — замечательный, стильный", — сказал Мединский.

Автор барельефа — скульптор Андрей Коробцов.

К юбилею Рахманинова Московская филармония подготовила цикл "Рахманиновские дни", который пройдет на разных площадках в апреле. В программе — симфонические и вокальные сочинения, а также фортепианные концерты в исполнении Дениса Мацуева, Джона Лилла, Филиппа Копачевского, Александра Гиндина и Лукаса Генюшаса.

В день рождения композитора на сцене Зала имени Рахманинова ("Филармонии-2") выступит Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.

Концертному залу "Филармония-2" было присвоено имя Сергея Рахманинова в 2014 году после реставрации. За четыре сезона в концертных программах на этой площадке приняли участие всемирно известные музыканты Денис Мацуев, Борис Березовский, Михаил Плетнёв, Николай Луганский, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Туган Сохиев и Юрий Башмет и другие.