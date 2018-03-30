Умерла народная артистка России Наталья Попович

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Народная артистка России Наталья Попович умерла после тяжелой болезни в возрасте 73 лет. Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

Наталья Попович была вдовой Евгения Колобова — основателя московского театра "Новая Опера". Сама артистка с 1991 по 2017 год была главным хормейстером театра. После смерти супруга в 2003 году она стала председателем художественно-творческой коллегии театра и занимала эту должность до 2013 года.

Звание народной артистки России было присвоено Попович в 2004 году.