Олега Анофриева похоронили на Аксиньинском кладбище

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Близкие, коллеги и поклонники простились с выдающимся актером театра и кино, певцом Олегом Анофриевым, после чего его похоронили в Подмосковье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Народный артист России Олег Анофриев ушел из жизни в среду в возрасте 87 лет. Прощание с известным актером состоялось в Центральной клинической больнице Управления делами президента в пятницу, после чего его похоронили на Аксиньинском кладбище в Подмосковье.
"Олега Анофриева похоронили, на прощании были его близкие, коллеги, представители телеканалов и студии "Союзмультфильм", — сказал Герасимов.