Матвиенко назвала Анофриева настоящим мастером

Народный артист России Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в Москве.
"Ушел из жизни настоящий мастер, человек яркого, многогранного таланта, чье творческое наследие поистине неисчерпаемо. Десятки ролей, интереснейшие работы, блестящие выступления на эстраде и добрые, искренние песни, заставляющие размышлять о самом сокровенном, даже спустя многие годы будут нам близки и понятны", — говорится в направленной Матвиенко телеграмме в адрес Союза кинематографистов.
Она отметила, что Анофриеву были присущи замечательные качества — душевность, необыкновенная порядочность и уважение к людям.
"Для всех, кто видел его на театральной сцене или на экране, кому посчастливилось работать с ним, его уход стал тяжелой, невосполнимой утратой", — говорится в телеграмме.
Матвиенко попросила передать ее соболезнования и слова поддержки и сочувствия родным и близким Анофриева.
Народный артист России Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в Москве. Он сыграл десятки ролей в кино, но по-настоящему известным актер стал благодаря своим песням, которые звучали во многих фильмах и мультфильмах.
В 2004 году Анофриев был удостоен звания народный артист России, в 2005 - был награжден орденом "Меценат". Свою первую награду за работу в кино актер получил лишь в 2010 году - он стал призером кинофестиваля "Московская премьера".
Актерская карьера Анофриева началась с Центрального детского театра, куда его пригласили после окончания Школы-студии МХАТ. Потом артист служил в Театре им. Маяковского и Театре имени Моссовета. А с 1974 года Анофриев работал в труппе Театра киноактера.
Дебютом актера в кино стала роль Эдика в короткометражном фильме "Секрет красоты". Всего же актер снялся более, чем в 60 киноролях, в том числе в таких известных фильмах, как "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов"(на фото) и "Сказка о потерянном времени".
Среди заметных работ актера в театре - роль Кости-Налево в пьесе "Двадцать лет спустя", Вадима Развалова в знаменитом спектакле ЦДТ "В добрый час! ", главная роль в постановке "Василий Теркин" Театра им. Маяковского, а также роли Ромашкина во "Времени любить", Худышкина в "Маленькой студентке", Гоши в "Весенних скрипках" и матроса Виленчука в "Шторме" (на фото).
В 1958 году на экраны вышла музыкальная комедия Александра Файнциммера "Девушка с гитарой", в которой Анофриев впервые запел с экрана. Артист написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам. Он сам исполнял свои песни в фильмах "Артист из Кохановки", "Коллеги" (на фото), "Проверено — мин нет", "Земля Санникова", "Капитан Немо", "Гардемарины, вперед!", сериале "Дружная семейка" и других.
Настоящую популярность Анофриеву принесло его мастерство озвучивания мультфильмов. Классикой стали его "Бременские музыканты", в которых артист исполнил все партии, кроме принцессы. Он озвучивал мультфильмы "Сказка о Попе и о работнике его Балде", "Как Львенок и Черепаха пели песенку", "В порту" и другие.
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