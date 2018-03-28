Матвиенко назвала Анофриева настоящим мастером

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Композитор Олег Анофриев был настоящим мастером, чье творческое наследие является поистине неисчерпаемым, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Народный артист России Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в Москве.

"Ушел из жизни настоящий мастер, человек яркого, многогранного таланта, чье творческое наследие поистине неисчерпаемо. Десятки ролей, интереснейшие работы, блестящие выступления на эстраде и добрые, искренние песни, заставляющие размышлять о самом сокровенном, даже спустя многие годы будут нам близки и понятны", — говорится в направленной Матвиенко телеграмме в адрес Союза кинематографистов.

Она отметила, что Анофриеву были присущи замечательные качества — душевность, необыкновенная порядочность и уважение к людям.

"Для всех, кто видел его на театральной сцене или на экране, кому посчастливилось работать с ним, его уход стал тяжелой, невосполнимой утратой", — говорится в телеграмме.

Матвиенко попросила передать ее соболезнования и слова поддержки и сочувствия родным и близким Анофриева.