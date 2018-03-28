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Культура

Матвиенко назвала Анофриева настоящим мастером

Сюжет:
Умер Олег Анофриев (12)
19:0928.03.2018
(обновлено: 20:22 28.03.2018)
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© Мосфильм (1955)Кадр из фильма За витриной универмагаКадр из фильма За витриной универмага
© Мосфильм (1955)

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Композитор Олег Анофриев был настоящим мастером, чье творческое наследие является поистине неисчерпаемым, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Актер Олег Анофриев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Человек-оркестр: лучшие роли Олега Анофриева

Народный артист России Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в Москве.

"Ушел из жизни настоящий мастер, человек яркого, многогранного таланта, чье творческое наследие поистине неисчерпаемо. Десятки ролей, интереснейшие работы, блестящие выступления на эстраде и добрые, искренние песни, заставляющие размышлять о самом сокровенном, даже спустя многие годы будут нам близки и понятны", — говорится в направленной Матвиенко телеграмме в адрес Союза кинематографистов.

Она отметила, что Анофриеву были присущи замечательные качества — душевность, необыкновенная порядочность и уважение к людям.

"Для всех, кто видел его на театральной сцене или на экране, кому посчастливилось работать с ним, его уход стал тяжелой, невосполнимой утратой", — говорится в телеграмме.

Матвиенко попросила передать ее соболезнования и слова поддержки и сочувствия родным и близким Анофриева.

Голос детства Олег Анофриев
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНародный артист России Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в Москве. Он сыграл десятки ролей в кино, но по-настоящему известным актер стал благодаря своим песням, которые звучали во многих фильмах и мультфильмах.Актер Олег Анофриев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Народный артист России Олег Анофриев скончался в среду на 88-м году жизни в Москве. Он сыграл десятки ролей в кино, но по-настоящему известным актер стал благодаря своим песням, которые звучали во многих фильмах и мультфильмах.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ 2004 году Анофриев был удостоен звания народный артист России, в 2005 - был награжден орденом "Меценат". Свою первую награду за работу в кино актер получил лишь в 2010 году - он стал призером кинофестиваля "Московская премьера".Певец и композитор Юрий Антонов, певец и композитор Олег Анофриев, эстрадный певец Сосо Павлиашвили (слева направо) удостоены наград Международного благотворительного фонда Меценаты столетия за возрождение высоких духовных идеалов
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В 2004 году Анофриев был удостоен звания народный артист России, в 2005 - был награжден орденом "Меценат". Свою первую награду за работу в кино актер получил лишь в 2010 году - он стал призером кинофестиваля "Московская премьера".
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкАктерская карьера Анофриева началась с Центрального детского театра, куда его пригласили после окончания Школы-студии МХАТ. Потом артист служил в Театре им. Маяковского и Театре имени Моссовета. А с 1974 года Анофриев работал в труппе Театра киноактера.Советский артист Олег Анофриев вырезает различные фигурки из древесных корней. 1964
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Актерская карьера Анофриева началась с Центрального детского театра, куда его пригласили после окончания Школы-студии МХАТ. Потом артист служил в Театре им. Маяковского и Театре имени Моссовета. А с 1974 года Анофриев работал в труппе Театра киноактера.
© Мосфильм, 1989Дебютом актера в кино стала роль Эдика в короткометражном фильме "Секрет красоты". Всего же актер снялся более, чем в 60 киноролях, в том числе в таких известных фильмах, как "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов"(на фото) и "Сказка о потерянном времени".Олег Анофриев (слева) в фильме Человек с бульвара Капуцинов(1989)
© Мосфильм, 1989
Дебютом актера в кино стала роль Эдика в короткометражном фильме "Секрет красоты". Всего же актер снялся более, чем в 60 киноролях, в том числе в таких известных фильмах, как "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов"(на фото) и "Сказка о потерянном времени".
© Мосфильм (1961)В фильме "Алые паруса" молодой Анофриев сыграл Летика - матроса с корабля Грэя "Секрет".Кадр из фильма Алые паруса
© Мосфильм (1961)
В фильме "Алые паруса" молодой Анофриев сыграл Летика - матроса с корабля Грэя "Секрет".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВ 1992 году Олег Анофриев дебютировал как кинорежиссер, поставив фильм "Быть влюбленным", в котором выступил одновременно и в качестве композитора.Олег Анофриев
© РИА Новости / Галина Кмит
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В 1992 году Олег Анофриев дебютировал как кинорежиссер, поставив фильм "Быть влюбленным", в котором выступил одновременно и в качестве композитора.
© Мосфильм (1955)В фильме "За витриной универмага" Анофриев играет Славу Сидоркина, комсорга отдела готового платья.Кадр из фильма За витриной универмага
© Мосфильм (1955)
В фильме "За витриной универмага" Анофриев играет Славу Сидоркина, комсорга отдела готового платья.
© РИА Новости / ПетрусоваПерейти в фотобанкСреди заметных работ актера в театре - роль Кости-Налево в пьесе "Двадцать лет спустя", Вадима Развалова в знаменитом спектакле ЦДТ "В добрый час! ", главная роль в постановке "Василий Теркин" Театра им. Маяковского, а также роли Ромашкина во "Времени любить", Худышкина в "Маленькой студентке", Гоши в "Весенних скрипках" и матроса Виленчука в "Шторме" (на фото).В. Талызина, О. Анофриев и Л. Марков в спектакле Шторм
© РИА Новости / Петрусова
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Среди заметных работ актера в театре - роль Кости-Налево в пьесе "Двадцать лет спустя", Вадима Развалова в знаменитом спектакле ЦДТ "В добрый час! ", главная роль в постановке "Василий Теркин" Театра им. Маяковского, а также роли Ромашкина во "Времени любить", Худышкина в "Маленькой студентке", Гоши в "Весенних скрипках" и матроса Виленчука в "Шторме" (на фото).
© РИА Новости / НиколаевПерейти в фотобанкВ 1958 году на экраны вышла музыкальная комедия Александра Файнциммера "Девушка с гитарой", в которой Анофриев впервые запел с экрана. Артист написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам. Он сам исполнял свои песни в фильмах "Артист из Кохановки", "Коллеги" (на фото), "Проверено — мин нет", "Земля Санникова", "Капитан Немо", "Гардемарины, вперед!", сериале "Дружная семейка" и других.Олег Анофриев, Ростислав Плятт и Василий Лановой в фильме Коллеги
© РИА Новости / Николаев
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В 1958 году на экраны вышла музыкальная комедия Александра Файнциммера "Девушка с гитарой", в которой Анофриев впервые запел с экрана. Артист написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, а также спектаклям и музыкальным сказкам. Он сам исполнял свои песни в фильмах "Артист из Кохановки", "Коллеги" (на фото), "Проверено — мин нет", "Земля Санникова", "Капитан Немо", "Гардемарины, вперед!", сериале "Дружная семейка" и других.
© Мосфильм, 1983Олег Анофриев в роли главного редактора в детективе "Тайна виллы "Грета".Олег Анофриев в фильме Тайна виллы Грета(1983)
© Мосфильм, 1983
Олег Анофриев в роли главного редактора в детективе "Тайна виллы "Грета".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛариса Удовиченко, Олег Анофриев (справа) и Евгений Скоробогатов во время съемок фильма Хорошо сидим!".Удовиченко, Анофриев и Скоробогатов в фильме Эстафета 3х100
© РИА Новости
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Лариса Удовиченко, Олег Анофриев (справа) и Евгений Скоробогатов во время съемок фильма Хорошо сидим!".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНастоящую популярность Анофриеву принесло его мастерство озвучивания мультфильмов. Классикой стали его "Бременские музыканты", в которых артист исполнил все партии, кроме принцессы. Он озвучивал мультфильмы "Сказка о Попе и о работнике его Балде", "Как Львенок и Черепаха пели песенку", "В порту" и другие.Кадр из фильма Путешествие в молодость
© РИА Новости
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Настоящую популярность Анофриеву принесло его мастерство озвучивания мультфильмов. Классикой стали его "Бременские музыканты", в которых артист исполнил все партии, кроме принцессы. Он озвучивал мультфильмы "Сказка о Попе и о работнике его Балде", "Как Львенок и Черепаха пели песенку", "В порту" и другие.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОлег Анофриев в роли Пети в художественном фильме "Сказка о потерянном времени".Олег Анофриев в роли Пети в художественном фильме Сказка о потерянном времени. 1964
© РИА Новости
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Олег Анофриев в роли Пети в художественном фильме "Сказка о потерянном времени".
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