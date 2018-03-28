Харви Кейтель сыграет в фильме Лунгина "Эсав"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американский актер Харви Кейтель, наиболее известный своими ролями в фильмах "Криминальное чтиво", "Бешеные псы", "От заката до рассвета", сыграет в первой англоязычной картине Павла Лунгина "Эсав", сообщает издание Variety.

Как пишет издание, в фильме также сыграют Лиор Ашкенази, Марк Иванир, Юлия Пересильд и Ксения Раппопорт.

"Конфликты и ревность в этой истории способны привести в неописуемый восторг любого", — заявил 78-летний Кейтель.

Съемки начнутся в Израиле в апреле. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2019 году.