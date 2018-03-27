В Большом театре вручат премию "Золотая Маска" в почетной номинации

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Международный день театра в ГАБТ состоится торжественная церемония вручения национальной театральной премии "Золотая Маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", сообщили в пресс-службе премии.
Впервые награждение обладателей почетных "Золотых Масок" проходит не по окончанию фестиваля, а отдельно в Международный день театра на исторической сцене Большого театра. Это предложение внес председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, чтобы, как сказал он, подчеркнуть особое уважение и признательность тем, кто столько сделал для отечественного театра.
"Я рад, что лауреатов премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" мы будем вручать на отдельной церемонии в красивом зале Большого театра, — сказал РИА Новости Калягин. — В этом году мы награждаем 12 человек — это выдающиеся деятели российского театра, представляющие Москву и Петербург, Воронеж и Курск, Мурманск и Чебоксары. Это люди, которые всей своей жизнью в искусстве заслужили наше восхищение и любовь".
От Санкт-Петербурга — народные артисты России Николай Боярчиков, Иван Краско, Владимир Рецептер, от Воронежа — народный артист России Анатолий Гладнев, от Курска — народный артист России Юрий Бурэ-Небельсен, от Мурманска — народная артистка России Алла Журавлева, от Чебоксар — народная артистка СССР Вера Кузьмина.