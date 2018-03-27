В Большом театре вручат премию "Золотая Маска" в почетной номинации

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Международный день театра в ГАБТ состоится торжественная церемония вручения национальной театральной премии "Золотая Маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", сообщили в пресс-службе премии.

В числе лауреатов премии 2018 года 12 выдающихся деятелей театра — актёров, режиссеров, педагогов. В их числе такие известнейшие артисты, как народный артист СССР Владимир Андреев, народные артисты России Алла Покровская, Галина Анисимова, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт.

Впервые награждение обладателей почетных "Золотых Масок" проходит не по окончанию фестиваля, а отдельно в Международный день театра на исторической сцене Большого театра. Это предложение внес председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, чтобы, как сказал он, подчеркнуть особое уважение и признательность тем, кто столько сделал для отечественного театра.

"Я рад, что лауреатов премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" мы будем вручать на отдельной церемонии в красивом зале Большого театра, — сказал РИА Новости Калягин. — В этом году мы награждаем 12 человек — это выдающиеся деятели российского театра, представляющие Москву и Петербург, Воронеж и Курск, Мурманск и Чебоксары. Это люди, которые всей своей жизнью в искусстве заслужили наше восхищение и любовь".

От Санкт-Петербурга — народные артисты России Николай Боярчиков, Иван Краско, Владимир Рецептер, от Воронежа — народный артист России Анатолий Гладнев, от Курска — народный артист России Юрий Бурэ-Небельсен, от Мурманска — народная артистка России Алла Журавлева, от Чебоксар — народная артистка СССР Вера Кузьмина.