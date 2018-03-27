Международный день театра 27 марта отмечают все, кто посвятил ему жизнь

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Каждый год 27 марта все, кто посвятил свою жизнь театру, отмечают свой профессиональный праздник, который был учрежден Международным институтом театра (МИТ) в 1961 году.

Международный день театра отмечают в 195 странах мира.

"Международный день театра — это, наверное, единственный профессиональный праздник, который отмечают не только те, кто составляет большую театральную семью его творцов, но и те, кто представляет прекрасное объединение любителей сценического искусства", — сказал РИА Новости председатель Союза театральных деятелей России (СТД РФ) Александр Калягин.

"В масштабах страны — это миллионы зрителей, верных и преданных наших друзей. Мы счастливые люди, потому что занимаемся счастливым делом, а по-другому в театре работать нельзя. И тот, кто не способен самозабвенно любить театр, здесь не задерживается, и это касается всех — не важно, творит ли он на сцене или трудится в цехах, пишет тексты в литчасти или работает в бухгалтерии… Я хочу поздравить всех своих дорогих коллег с нашим праздником — Днем театра — и пожелать здоровья, счастья, воплощения всего задуманного. Пусть будут новые спектакли, новые роли, новые победы и свершения", — добавил он.

По традиции к этому дню театры готовят свои премьеры, устраивают экскурсии в театральное "закулисье", а поклонники сценического искусства могут купить билеты с большой скидкой. Так бывает каждый год, так будет и на этот раз. Но в этот раз праздничный настрой омрачен трагедией, которая произошла в Кемерово, где из-за пожара в торговом центре по последним данным погибли 64 человека.