Мединский поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил деятелей культуры с их профессиональным праздником, отметив, что на них возложена большая ответственность не только за прошлое, но и за будущее страны.

"Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Десять лет назад наша страна впервые отметила День работника культуры, ставший профессиональным праздником для миллионов россиян. Эта дата служит напоминанием об исключительной значимости вашего труда, о его колоссальной роли в развитии российского общества, в сохранении национальных культурных традиций", — написал он в соцсети "ВКонтакте".

Мединский отметил, что на деятелей культуры "возложена большая ответственность не только за прошлое, но и за будущее страны – за формирование у наших сограждан хорошего художественного вкуса, за нравственное здоровье молодёжи, за воспитание подрастающего поколения в духе любви к Отечеству и его истории".

"На протяжении последних лет российская культура демонстрирует уверенный рост по всем направлениям. Привычными стали внушительные, порой беспрецедентные успехи в кинематографе, в театральной сфере, ощутимо возрос интерес публики к классической музыке, посещению музейных проектов", — сказал министр, отметив, что "главная ценность этих достижений заключается в том, что они коснулись каждого жителя России, и в этом смысле культура в очередной раз подтвердила свой высокий объединяющий потенциал".

"Чествуя сегодня работников культуры, мы отдаём должное людям талантливым, неординарным, творческим. Примите мои искренние поздравления. Сердечно желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!" — заключил Мединский.