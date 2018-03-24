Худрук театра имени Пушкина назвал тревожным назначение Женовача в МХТ

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Сергею Женовачу, назначенному новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, будет очень трудно в этой должности, поскольку театр "заточен" под Олега Табакова; важно, какую команду Женовач приведет с собой, считает худрук Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев.

Возглавлявший МХТ и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Исполняющим обязанности директора МХТ стал Юрий Кравец, первый заместитель Табакова. В пятницу на совещании с художественными руководителями и директорами ведущих театров в Минкультуры новым руководителем МХТ был назначен худрук Студии театрального искусства Сергей Женовач.

"Это очень тревожное назначение. Я отношусь к Сергею Васильевичу с большой симпатией, он замечательный педагог и режиссер, но поделюсь своим сомнением. Мне кажется, очень важно, кто войдет в связке директором, кто будет менеджером, отвечающим за эти три сцены. МХТ за последние годы разросся. Это самый крупный театр с огромной звездной труппой. И то, что выбран путь доселе не соединяющийся с МХТ, — наверное, должна начаться новая эра, новая жизнь. Сергею Васильевичу будет невероятно тяжело", — сказал Писарев в рамках дискуссии о современном театре на Московском культурном форуме.

По словам Писарева, Женовач прекрасно работает в камерном пространстве, создавая "ювелирные спектакли", он "привык к другому". При этом режиссер подчеркнул, что МХТ "весь заточен под Табакова, человека других художественных взглядов и понимания театра".

"Любому (руководителю — ред.) будет трудно, поскольку всегда сравнение будет не в его пользу. Такого руководителя, как Олег Павлович не было и не будет — по широте взглядов, по заботе об артистах, заботе о театре, по рождению новых талантов. Он был человеком, который больше, чем любая художественная идея", — заключил Писарев.