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Культура

"Можно не надевать платок": православный комикс РПЦ ломает стереотипы

13:5223.03.2018
(обновлено: 13:57 23.03.2018)
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© Предоставлено пресс-службой Выборгской епархииСтраница пособия для молодежи Техника духовной безопасностиСтраница пособия для молодежи Техника духовной безопасности
© Предоставлено пресс-службой Выборгской епархии

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Выборгская епархия выпустила первый православный комикс — пособие для молодежи: его пилотный номер под названием "Техника духовной безопасности" посвящен дресс-коду в церкви. РИА Новости узнало, какими лайфхаками поделились с подростками авторы издания.

© Предоставлено пресс-службой Выборгской епархииОбложка пособия для молодежи "Техника духовной безопасности"
© Предоставлено пресс-службой Выборгской епархии
Обложка пособия для молодежи "Техника духовной безопасности"

Выпуск иллюстрированного пособия в епархии анонсировали еще осенью, но презентацию решили приурочить к Пасхе. По словам епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, главная задача авторов — "на креативном материале" рассказать молодежи, которая плохо представляет себе церковную жизнь, о самых простых вещах.

"Во времена перестройки, когда рухнул железный занавес, в России появились первые детские Библии с картинками. Это дало хороший плод. Пособие несравнимо с Библией, но оно необходимо тем, кто входит в церковь, чтобы не смущаться в незнакомой обстановке. Оно поможет молодым людям раскрыться, ощутить себя в храме как в родном доме — так, как есть и должно быть", — уверен епископ.

© Предоставлено пресс-службой Выборгской епархииСтраница пособия для молодежи "Техника духовной безопасности"
© Предоставлено пресс-службой Выборгской епархии
Страница пособия для молодежи "Техника духовной безопасности"

В первом комиксе рассказывают о внешнем виде. В центре сюжета —  старшеклассники, которые собирались в кино и не планировали заходить в храм. Однако мама девочки попросила их сходить в церковь и поставить свечку за больную бабушку. Герои переживают, что не подготовились и не знают, разрешат ли им зайти в обычной летней одежде.

Их опасения подтверждаются: внутрь ребят не пускают. Вскоре к ним в класс приходит священник и отвечает на самые распространенные вопросы: можно ли зайти в храм без платка, как правильно одеться, поставить свечку.  Последующие выпуски "Техники духовной безопасности" посвящены более серьезным темам Крещения и воцерковления подростков.

© Фото : предоставлено пресс-службой Выборгской епархииПособие для молодежи "Техника духовной безопасности", представленное Выборгской епархией
© Фото : предоставлено пресс-службой Выборгской епархии
Пособие для молодежи "Техника духовной безопасности", представленное Выборгской епархией

Над иллюстрациями работали студенты Санкт-Петербургской академии художеств Иван Андреев и Елизавета Фролова. Рисунки создавали не на компьютере, а вручную — сначала делали карандашные зарисовки, потом в гуаши, затем все обводили гелевыми ручками. Текст написал глава отдела по делам молодежи Выборгской епархии протоиерей Артемий Литвинов. Он подчеркнул, что в самой идее общения с подростковой аудиторией на доступном ей языке нет ничего революционного.

Священник с видеокамерой
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Отмечу, что мысль наша имеет подтверждение в документах юбилейного Архиерейского Собора 2000 года, где звучит мысль, что важно учитывать разную степень воцерковленности при работе с молодежью и что Церковь в своем пастырском служении должна искать те формы проповеди, которые будут актуальны для разных возрастов и профессий", — объясняет протоиерей.

Пока издано 1000 экземпляров комикса. Их будут бесплатно раздавать подросткам. Часть тиража также передадут в другие епархии РПЦ и Белорусский экзархат. В дальнейшем планируют увеличить количество издаваемых пособий.

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