Россию охватил культурный бум, заявил Мединский

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Тамара Ходова. Культурный бум охватил Россию в последние годы и главным его флагманом является Москва, заявил министр культуры Владимир Мединский в пятницу на открытии Московского культурного форума.

"Уже не первый год по всей стране мы наблюдаем культурный бум. Это всплеск интереса к российскому кино, к нашим театрам, очереди на выставки и музеи, невероятный ажиотаж вокруг продажи филармонических абонементов. И Москва в этом всероссийском движении, культурном буме, конечно, исключительно флагман", — сказал Мединский.

По его словам, это заслуга, прежде всего, работников культуры — от хранителей музеев, работников сцены, библиотекарей до руководителей театров, музеев и артистов, — чей профессиональный праздник будет отмечаться 25 марта.

В рамках Московского культурного форума с 23 по 25 марта более 500 учреждений культуры проведут свыше 800 мероприятий. Творческие встречи и мастер-классы проведут художественный руководитель московского театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, актер Алексей Франдетти, режиссер Евгений Писарев, актриса Елена Санаева, журналист Владимир Познер, артисты Роман Карцев и Михаил Жванецкий и другие.

Мероприятие проводится департаментом культуры города Москвы с 2016 года. В первый год Московский культурный форум посетили 50 тысяч человек, а в 2017 году — на 12 тысяч человек больше. За два года посетители получили более 18 тысяч книг, 7,5 тысячи участников записались в библиотеки и около 1,3 тысячи — в кружки и клубы. Кроме того, более 14 тысяч человек посетили "Ночь театров".