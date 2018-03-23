В крымском музее опровергли сообщения о передаче золота скифов Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Информация об окончательном решении по передаче крымской коллекции скифского золота, оказавшейся в Амстердаме, украинской стороне "не находит никакого подтверждения", сообщил РИА Новости директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
При этом украинские СМИ в пятницу сообщили, что Окружной суд Амстердама принял решение о передаче крымских артефактов Украине.
"Информация не находит никакого подтверждения. Здесь, вероятнее всего, неправильная интерпретация. Я предполагаю, что Окружный суд Нидерландов, получив от нашей стороны исковое заявление по ситуации, теперь предоставил право ответа украинской стороне, которое будет реализовано в течение какого-то времени. Апелляционное заявление по существу не рассматривалась, все остается, как и было по состоянию на декабрь прошлого года", — сказал Мальгин.
"Музей Тавриды" в Симферополе — один из четырех музеев, чьи уникальные экспонаты вошли в коллекцию, увезенную в Голландию. Кроме него, экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".