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Культура

Содом и "Титаник": что становится национальным достоянием в разных странах

08:0023.03.2018
(обновлено: 08:12 23.03.2018)
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© 20th Century Fox Film Corporation (1997)Кадр из фильма ТитаникКадр из фильма Титаник
© 20th Century Fox Film Corporation (1997)

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Анна Михайлова. Саундтрек к фильму "Звуки музыки" признан национальным достоянием США и теперь пополнит реестр аудиозаписей при Библиотеке конгресса, куда уже включено 500 композиций, представляющих "ценность с культурной, исторической или эстетической точки зрения". РИА Новости узнало, что считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список.

"Крепкий орешек" и Metallica

© AP Photo / Invision/ Amy HarrisВыступление группы Metallica
© AP Photo / Invision/ Amy Harris
Выступление группы Metallica

Учет нематериальных ценностей, которыми гордится общество, ведется во многих странах. В США особое внимание уделяется поп-культуре. Так, в 2016 году в Национальный реестр были включены записи рок-группы Metallica и джазового музыканта Луи Армстронга.

Не только музыка, но и кино ежегодно пополняет список. По итогам 2017 года в реестр Национального совета по сохранности фильмов вошли "Крепкий орешек", "Титаник", "Супермен" (1978 год) и диснеевский мультфильм "Дамбо". Всего там уже более 700 кинокартин.

Багет и "120 дней Содома"

© AP Photo / Michel EulerФранцузский багет
© AP Photo / Michel Euler
Французский багет

В официальный перечень нематериального наследия ЮНЕСКО включена французская кухня. Сами же французы в январе этого года выступили с предложением закрепить статус национального достояния за багетом. Народную инициативу поддержал президент Эммануэль Макрон. Он заявил, что "багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов". Макрон также отметил, что багет — один из главных символов страны и вызывает "зависть во всем мире".

Французы, безусловно, относятся к национальной кухне с большим уважением. В 2005 году Национальная ассамблея, к примеру, провозгласила фуа-гра частью "защищенного культурного и гастрономического наследия" страны. В список национального наследия входят также Лувр, Эйфелева башня, Монмартр и замки Луары.

© AP Photo / Thibault CamusРукопись маркиза де Сада "120 дней Содома, или Школа разврата"
© AP Photo / Thibault Camus
Рукопись маркиза де Сада "120 дней Содома, или Школа разврата"

В декабре 2017 года в Министерстве культуры Франции решили выкупить у аукционного дома Aguttes две оригинальные рукописи французских писателей — маркиза де Сада ("120 дней Содома, или Школа разврата") и Андре Бретона ("Манифесты сюрреализма"). Их рыночная цена — пять миллионов евро за каждую. Столь щедрое предложение связано с правительственным постановлением внести эти произведения в список национального достояния. В таком случае рукописи уже не смогут покинуть пределы страны.

Выбор Андре Бретона выглядит вполне оправданным, а то, что такой же чести удостоился эротический роман маркиза де Сада, конечно, может удивить. Маркиз написал это скандальное произведение в 1785 году в заключении, в Бастилии. Он называл свое творение "самой грязной из когда-либо рассказанных историй".

Язык и ноги

© AP PhotoАктриса и певица Марлен Дитрих
© AP Photo
Актриса и певица Марлен Дитрих

Немцы оказались большими ценителями женской красоты, точнее, отдельных частей тела. В 1930 году национальным достоянием Германии были признаны ноги актрисы и певицы Марлен Дитрих. Дива черно-белого кино всегда ходила на высоких каблуках и в обуви только ручной работы. Ее длинные ноги были застрахованы на миллион долларов.

В соседней Австрии гордятся языком: в 1995 году при вступлении в Евросоюз власти страны отметили австрийский вариант немецкого как свое национальное достояние. Было зарегистрировано 23 особых австрийских наименования продуктов питания. Правда, в последние годы филологи обеспокоены тем, что австрийцы все меньше говорят на местном диалекте, предпочитая английские и немецкие слова.

Массандра и пельмени

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкУчастницы фестиваля культуры семейских старообрядцев "Семейская круговая" в селе Красный Чикой Забайкальского края
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Участницы фестиваля культуры семейских старообрядцев "Семейская круговая" в селе Красный Чикой Забайкальского края

В России к национальному достоянию обычно причисляют исторические, природные и архитектурные объекты. Помимо этого, в мире отмечают уникальные фольклорные традиции нашей страны. В 2001 году в первый список "шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества" ЮНЕСКО вошла народная культура и устное творчество старообрядцев Забайкалья. В 2008 году туда добавили якутский героический эпос "Олонхо".

Манускрипт романа маркиза де Сада 120 дней Содома. Архивное фото
© AP Photo / Christophe Ena
Франция признала рукопись "120 дней Содома" национальным достоянием

Периодически возникают инициативы включить в список и гастрономические ценности. Так, в январе этого года в Госдуме предложили внести в реестр нематериального наследия ЮНЕСКО пельмени и блины. А в 2014-м подготовили законопроект, объявляющий виноградники "Массандра" национальным достоянием.

Что касается культурного наследия, то подобного отечественного реестра (нематериальных ценностей) пока нет. Если бы он составлялся, в него наверняка бы вошли ленты из списка 100 лучших фильмов по версии гильдии кинокритиков России: "Летят журавли", "Броненосец Потемкин", "Весна на Заречной улице", а также всенародно любимые комедии "Берегись автомобиля", "Бриллиантовая рука", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" и многие другие. Не обошлось бы и без мультфильмов "Винни-Пух и все-все-все", "Простоквашино", "Ну, погоди", "Жил-был пес".

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