В Воронеже покажут спектакль по биографии солиста "Сектора газа"

ВОРОНЕЖ, 22 мар — РИА Новости. Театральная постановка биографии трех известных воронежцев — циркового артиста Анатолия Дурова, писателя Андрея Платонова и вокалиста группы "Сектор газа" Юрия Хоя будет показана на фестивале негосударственных театров "Центр", который пройдет в Воронеже, сообщает мэрия города.

Первый фестиваль негосударственных театров "Центр" пройдет с 28 апреля по 2 мая 2018 года. В нем примут участие известные частные театры Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода.

"Особым направлением фестиваля "Центр" станет "Лаборатория молодой режиссуры", в рамках которой будет показано три эскиза — результат работы молодых режиссеров, студентов и выпускников театральных вузов. Им предложены биографии трех известных личностей нашего города: Анатолия Дурова, Андрея Платонова и Юрия Клинских (Хоя)", — говорится в сообщении.

Фестиваль откроется постановкой "Змея Золотая" екатеринбургского частного театра "Коляда-театр". Воронежцы также смогут увидеть моноспектакль "Наташина мечта" театра "Новая сцена_2" из Белгорода, интерпретацию "Грозы" Островского московского театра "Студия.project", спектакль "Лир" Санкт-Петербургского Малого театра кукол, а также "Снег любви" Этюд-театра северной столицы.

На фестивале воронежскими режиссерами и актерами будут читаться современные пьесы, планируются лекции и поэтические конкурсы, мастер-классы по театральному этикету, технике речи и ораторскому мастерству, выставки и уличные программы.