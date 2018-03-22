Роскомнадзор удалил пиратские копии фильма "Лед" более чем со 100 сайтов

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда удалил пиратские копии фильма "Лед" со 106 сайтов, еще с 19 ожидается удаление, сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор на основании определений Мосгорсуда принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в отношении вышедшего в российский прокат фильма "Лед". Уведомления с требованием ограничить доступ к информации, нарушающей авторские права, направлены в адрес владельцев 134 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии фильма удалены с 106 страниц сайтов, ожидается удаление еще с 19", — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные девять интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи.

"Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских и (или) смежных прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу", — поясняет ведомство.

"Лед" рассказывает о молодой и звездной фигуристке Надежде (Аглая Тарасова), которая во время соревнований получает тяжелую травму и оказывается в инвалидной коляске. Поставить ее на ноги решает хоккеист Миша в исполнении Александра Петрова, а поддерживают его в этом мать Нади (Ксения Раппопорт) и ее неугомонный тренер (Мария Аронова). В фильме также снялись Милош Бикович, Ян Цапник и Ирина Старшенбаум.