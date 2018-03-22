Большой театр представит балет "Анна Каренина" Джона Ноймайера

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Большой театр представляет совместную постановку Большого театра и Гамбургского балета — "Анна Каренина" в хореографии всемирно известного балетмейстера Джона Ноймайера на музыку Петра Чайковского, Альфреда Шнитке и Кэта Стивенса.

Премьерные показы пройдут на Исторической сцене ГАБТа 23, 24, 25, 27, 28 марта. В среду состоялась генеральная репетиция.

Ноймайера знают и любят в России. В Москве на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко он поставил балеты "Чайка" по Чехову и "Татьяна" по "Евгению Онегину" Пушкина. В Большом театре это третья работа балетмейстера — на этой сцене идут его балеты "Сон в летнюю ночь" по Шекспиру и "Дама с камелиями" по Дюма.

Культурный мост

"Гамбургский балет и Джон Ноймайер в России — это уже не событие, это уже легенда", — сказал перед генеральной репетицией посол Германии в России Рюдигер фон Фрич. Посол отметил многолетнее сотрудничество Ноймайера с российскими театрами и его близость к России. "Это прекрасный мост между двумя странами, двумя культурами, которые могут друг другу рассказать очень многое и мы благодарим Ноймайера и Большой театр за это сотрудничество", — сказал посол.

Ноймайер сказал, что он чувствует себя счастливым, что находится в стране, где искусство имеет такое значение, в стране, где люди готовы стоять в очереди, чтобы попасть на выставку Серова в Третьяковскую галерею.

"Сейчас, когда существуют политические сложности, я счастлив быть частью этого культурного моста, который есть между Россией и другими странами, потому что мне кажется это чрезвычайно важным", — подчеркнул Ноймайер.

Завершение русской трилогии

Мысль о создании балета "Анна Каренина" возникла у Ноймайера в Большом театре после постановки "Дамы с камелиями", где блистательно в главной роли выступила прима ГАБТа Светлана Захарова. После премьеры она сказала, что хотела бы танцевать его "Татьяну", но Ноймайер решил, что для нее больше подойдет роль "Анны Карениной". Так он начал думать о создании этого балета.

"Балет "Анна Каренина" — это в какой-то степени завершение моей русской трилогии. Я обращался к "Чайке" Чехова, поставил балет по "Евгению Онегину" Пушкина, который назвал "Татьяной", и вот теперь балет по роману Толстого", — сказал Ноймайер.

По словам хореографа, когда он читает Толстого, он видит в нем то, что имеет универсальные смыслы, доступные всем людям.

"Мне кажется, что величие Толстого именно в том, что он поднимает те вопросы, те смыслы, которые близки всем, и как любое великое произведение оно вне времени, оно всегда актуально. Балет "Анна Каренина — это не книга и не иллюстрация произведения, а скорее то, какие чувства и мысли я испытываю, читая его", — сказал он.

Ноймайер перенес события романа Толстого из 19-го века в сегодняшний день, поскольку, по его словам, Толстой тоже писал о реальности, которая его окружала тогда.

"Я пытался показать, кто такие герои, их помыслы, не замутняя это красотой декораций и костюмов, а показывая в первую очередь самих людей", — отметил хореограф.

Роль, о которой мечтала

На генеральной репетиции в роли Анны Карениной выступила Светлана Захарова, которой аплодировал после окончания спектакля и сам автор балета.

"Это роль, о которой я мечтала и для которой созрела. Я старалась все делать, как задумал автор, выполнять все его пожелания, ведь в каждой роли, как это и во всех спектаклях Ноймайера, есть частичка его самого. Это творец, который живет в этом балете. И нам нужно было только прочувствовать нутром свои роли, прожить вместе с ними", — сказала Захарова.

Главные партии в спектакле репетируют: Светлана Захарова, Ольга Смирнова, Кристина Кретова (Анна), Денис Родькин, Артем Овчаренко, Артемий Беляков (Вронский), Семен Чудин, Андрей Меркурьев, Александр Волчков (Каренин).