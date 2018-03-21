В Минкульте объяснили, почему не вернули картину Брюллова коллекционерам

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Минкультуры РФ не вернуло картину Карла Брюллова "Христос во гробе" коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер, так как не получало соответствующего запроса от правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что Министерство культуры отказалось выполнить постановления Конституционного и Верховного судов (КС и ВС) о возврате арестованного в 2003 году ФСБ шедевра Карла Брюллова "Христос во гробе" коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер.

В министерстве пояснили, что с 2003 года картина находится на хранении в Государственном Русском музее как вещественное доказательство в рамках уголовного дела в отношении Певзнера о контрабанде.

"Запросов от правоохранительных органов о возврате им вещественного доказательства по уголовному делу в отношении Певзнера А.Е., обвиняемого в совершении преступления, не поступало", — сказали в министерстве.

По словам представителя, в 2016 году картина Брюллова "Христос во гробе" была включена в состав музейного фонда по инициативе Государственного Русского музея на основании определения суда кассационной инстанции Верховного Суда РФ.

Однако президиум ВС 14 июня 2017 года отменил определение Верховного Суда о конфискации, на основании которого картина была включена в музейный фонд, но при этом "возобновил производство по уголовному делу ввиду новых обстоятельств". "В связи с этим временно закрыта публикация информации о картине на публичном портале государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. На данный момент основания для исключения картины из состава Музейного фонда отсутствуют", — добавили в министерстве.