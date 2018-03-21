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Культура

Кинопремьеры недели: "Тебя никогда здесь не было" и "Тихоокеанский рубеж-2"

13:4421.03.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВывеска кинотеатра. Архивное фотоВывеска кинотеатра. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Мрачный триллер "Тебя никогда здесь не было" Линн Рэмси, анимационная комедия "Дикие предки" от автора "Уоллеса и Громита", продолжение фантастического боевика "Тихоокеанский рубеж-2" и биографическая картина "Гонка века" с Колином Фертом выходят на экраны российских кинотеатров на этой неделе.

Тебя никогда здесь не было

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
Франшизы и супергерои: самые ожидаемые фильмы 2018 года
Мрачный триллер шотландки Линн Рэмси, автора картин "Морверн Каллар" и "Что-то не так с Кевином". Суровый и печальный детектив Джо в исполнении Хоакина Феникса получает задание найти в Нью-Йорке похищенную дочку сенатора Нину, которую сыграла Екатерина Самсонова. Его поиски превращаются в завораживающее и кровавое путешествие по самым темным местам города, напоминающее культового "Таксиста" Мартина Скорсезе. Феникс получил в Канне приз за лучшую мужскую роль, а Рэмси — за лучший сценарий, что оказалось особенно оригинальным решением жюри, если учесть что за весь фильм герои произносят не больше десяти строк.

Критики на Rotten tomatoes поставили фильму 8,7 балла из 10, назвав Рэмси одним из самых уникальных и бескомпромиссных голосов современного кинематографа.

© Film4 (2017)Кадр из фильма "Тебя никогда здесь не было"
© Film4 (2017)
Кадр из фильма "Тебя никогда здесь не было"

Дикие предки

Кадр из фильма Затерянный город Z. Архивное фото
© Plan B Entertainment (2016)
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Анимационная комедия от обладателя четырех премий "Оскар" и автора "Уоллеса и Громита" Ника Парка. Действие разворачивается в доисторические времена, в центре сюжета находится пещерный человек Даг, который вместе с другом и напарником Свинтусом живут в благополучной долине, полной милых и эксцентричных соплеменников. Возглавляет племя вождь Бобнар. Однако привычный мир разбивается вдребезги, когда в долину вторгается армия доселе невиданного врага – помпезного лорда Гнуса, правителя Бронзового города. Местным диким предкам приходится бежать и искать убежища в негостеприимных пустошах. Однако Даг попадает в плен и понимает, что жители бронзового города очень любят футбол, и возвращается к своим соплеменникам, чтобы уговорить их поучаствовать в одном из матчей.

Роли в картине озвучили Эдди Редмэйн, Том Хиддлстон, Мейси Уильямс, Тимоти Сполл и Марк Уильямс. Рецензенты отмечают, что новый мультфильм Парка не столь яркий, как его предыдущие работы, но все же по-прежнему уникален в своей анимации и юморе.

© Aardman Animations (2018)Кадр из мультфильма "Дикие предки"
© Aardman Animations (2018)
Кадр из мультфильма "Дикие предки"

Тихоокеанский рубеж-2

Фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо Форма воды завоевал главную награду киноакадемии Оскар в категории Лучший фильм года. 5 марта 2018
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
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Продолжение фантастического боевика про гигантских роботов Гильермо дель Торо только уже без оскароносного мексиканца. В режиссерском кресле его сменил сценарист и продюсер сериалов "Тайны Смолвиля" и "Спартак" Стивен С. ДеНайт. Джон Бойега играет бунтаря Джейка Пентекоста, многообещающего пилота-егеря. Его отец, которого сыграл в прошлом фильме Идрис Эльба, пал смертью героя в битве с гигантским кайдзю. Джейк прекратил свои тренировки и связался с преступным миром. Однако тут появляется новая угроза, стирающая с лица Земли целые города, которая способна поставить человечество на колени. Также в картине снялись Скотт Иствуд, Адриа Архона, Тянь Цзин, Ринко Кикути.

На сайте Rotten tomatoes рейтинг картины составляет невысокие 5,2 балла из 10. Критики отмечают, что в новом фильме не стоит ждать оригинальности и неожиданных поворотов, но фанаты франшизы получат свою порцию драк роботов с монстрами кайдзю.

© Legendary Pictures (2018)Кадр из фильма "Тихоокеанский рубеж 2"
© Legendary Pictures (2018)
Кадр из фильма "Тихоокеанский рубеж 2"

Гонка века

Кадр из фильма Лед
© Телеканал "РОССИЯ 1" / Кинокомпания "Водород" / Art Pictures Studio (2018)
Российское кино взломало голливудские правила
Картина про реально существующего английского яхтсмена-любителя Дональда Кроухерста, который в 1968 году, заложив все свое состояние, решил осуществить мечту всей жизни и совершить в одиночку рискованное кругосветное путешествие в рамках гонки за приз газеты Sunday Times. Вскоре после отплытия он понял, что это соревнование ему не выиграть, и задумал совершенно безумную авантюру, которая в итоге была раскрыта. Роль авантюрного яхтсмена исполнил Колин Ферт, его партнерами по картине стали Рейчел Вайс, Дэвид Тьюлис, Джонатан Бейли, а режиссером стал Джеймс Марш, который до этого снял такие фильмы, как "Вселенная Стивена Хокинга", "Тайный игрок" и "Человек на проволоке".

© BBC Films (2018)Кадр из фильма "Гонка века"
© BBC Films (2018)
Кадр из фильма "Гонка века"
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