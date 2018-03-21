Театральные премьеры апреля: "Бал-маскарад" и "Фальстаф и принц Уэльский"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Наталия Курова. В апреле практически все столичные театры представляют премьеры: драматические и балетные постановки по произведениям классиков — Шекспира, Толстого, Тургенева, а также современную хореографию и драматургию, концерты и музыкальные фестивали.

Большой театр

Большой театр после мартовской премьеры балета "Анна Каренина" в постановке выдающегося хореографа Джона Ноймайера, так любимого в России, представит в апреле оперу "Бал-маскарад" Джузеппе Верди.

"Бал-маскарад" — 23-я по счету опера Верди на либретто Антонио Соммы, основанное на тексте Эжена Скриба. Сюжет основан на истории убийства шведского короля Густава III.

Первая постановка состоялась в римском театре Аполло в 1859 году, а русская премьера прошла в Большом театре в 1880 году.

Для постановки оперы Верди Большой театр пригласил итальянскую творческую группу: дирижер-постановщик Джакомо Сагрипанти, режиссер-постановщик и сценограф Давиде Ливерморе, художник по костюмам Марианна Фракассо, видео — Пауло Джеп Кукко, свет — Антонио Кастро.

"Это бал на краю преисподней; маски, уничтожающие подлинную сущность; отражение всего этого — взрыв любовного дуэта на ужасном поле казней, где жизнь пробивается лишь в виде горькой проклятой травы", — так писал об этой опере знаменитый итальянский критик Густаво Маркези.

"Бал-маскарад" Верди возвращается на сцену ГАБТа почти спустя сорок лет после ее последней постановки. Премьера состоится 20 апреля на исторической сцене Большого театра.

Мариинский театр

Откроет апрель в "Мариинке" II Международный фестиваль арфы "Северная лира". Музыкальный форум, посвященный памяти большого друга Мариинского театра арфистки Йоко Нагаэ Ческины, представит многообразие арфовой музыки — от средневековых и народных песен до произведений современных композиторов в исполнении музыкантов из России, Сербии, США и Эстонии.

Откроется фестиваль 2 апреля в Концертном зале "Мариинки" при участии солистов Симфонического оркестра театра, ансамбля средневековой музыки Laterna Magica, Брасс-ансамбля Мариинского театра, ансамбля Seven Plus и других.

В камерной программе форума — концерты: "Арфы звучание — мое вдохновение" (в фойе Стравинского), "Музыка — это море", объединяющие вокал и звучание старинной эстонской арфы (зал Мусоргского), "Посвящение Ксении Эрдели", приуроченный к 140-летию основоположницы советской арфовой школы (зал Мусоргского).

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы музыкантов из Сербии — Милены Станисич, Лилианы Несторовской, Марии Луизы Райян.

Завершится форум "Северная лира" 5 апреля большим гала-концертом, где в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра впервые одновременно выступят десять арфистов.

В конце апреля — 21 и 22 в Концертном зале "Мариинки" будет представлена музыкальная сказка по повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" в постановке Сергея Безрукова, который также выступит в ней в роли чтеца. В спектакле будет звучать музыка Сен-Санса, Дебюсси, Равеля в исполнении Симфонического оркестра театра. За дирижерским пультом — Сергей Пащенко.

Музыкальный театр

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет Вечер балета "Брянцев/Гёке/Нахарин". Это вторая премьера нового руководителя балетной труппы театра Лорана Илера.

В рамках вечера будет представлен одноактный балет Дмитрия Брянцева "Призрачный бал", в котором хореограф отдает дань восхищения балетному романтизму. Это стиль Тальони, увиденный через призму фокинской стилизации и наполненный дыханием современности.

В этот вечер состоится две российский премьеры: балет "Одинокий Джордж" Марко Гёке и "Минус 16" Охада Нахарина.

Название "Одинокий Джордж" балет получил в честь гигантской черепахи, которая умерла на Галапагосских островах в 2012 году в возрасте 100 лет.

"Одиночество — основная человеческая трагедия, и ее можно осознать и прожить в выразительном танце. Я чувствую, что тело — это тюрьма: неспособность выйти из наших тел — та отправная точка, с которой начинается отчаяние в моих движениях", — говорит о своем произведении Гёке.

Музыкальный ряд балета "Минус 16" состоит из различных композиций — от мамбы и техно до традиционных израильских мотивов. В своей работе Нахарин использует танцевальную импровизацию и прославивший его хореографический язык "Гага". Артистам балета придется основательно поработать со своим телом, чтобы не просто раскрепостить его, но существовать, практически, в свободной импровизации, в пластике очень далекой от классического танца.

Премьерные показы пройдут 5,6, 7 и 8 апреля.

"Табакерка"

Театр Олега Табакова, известный под названием "Табакерка", осиротевший после кончины своего основателя и бессменного лидера Олега Павловича Табакова, не сдается. Уже в марте театр выпустил премьеру "Малгил" по произведениям Хармса. А в апреле представит новый спектакль "Ловушка для наследника" по детективной пьесе французского драматурга Робера Тома в постановке режиссера Николая Дручека. Премьера пройдет на Новой сцене "На Сухаревской".

21 апреля "Табакерка" представит новый проект под названием "Старые друзья на Новой сцене". Это серия встреч с деятелями культуры и искусства, так или иначе связанных с театром Табакова и ставшими его постоянными зрителями и друзьями. Первым героем станет Николай Цискаридзе. Ведущий — журналист Владимир Глазунов.

И еще — в апреле с 21 по 25 "Табакерка" отправится на гастроли в родной город Табакова — Саратов. В рамках тура театр покажет четыре спектакля: "Кинастон", "Брак 2.0", "Школа жен", "Волки и овцы".

МХТ имени Чехова

Московский Художественный театр имени Чехова представит в апреле спектакль по очень известной пьесе французского драматурга Эжена Скриба "Стакан воды", написанной в 1840 году и с тех пор не сходящей с театральных подмостков мира.

Действие в пьесе происходит в начале ХVIII века во время войны на испанское наследство. События разворачиваются во дворце королевы Анны. Главные герои — офицер Мэшем и три дамы, объектом любовного влияния которых он является — королева Анна, герцогиня Мальборо и юная девушка Абигайль Черчиль.

Ставит спектакль в МХТ Юрий Кравец, который после кончины Табакова, исполняет обязанности директора театра.

"Мне очень нравится эта пьеса, а в 1989 году я был занят в массовке в спектакле "Стакан воды". Я давно мечтал поставить эту остроумную комедию и поделился с Олегом Павловичем своими размышлениями о том, как бы я хотел это сделать. Он поддержал, сказал: "Попробуй", — рассказал РИА Новости Кравец.

По словам режиссера, спектакль поставлен в современных декорациях и с современными костюмами. В спектакле заняты молодые и опытные артисты театра. В главных ролях: Станислав Дужников, Кристина Бабушкина, Ульяна Кравец, Олег Гаас и другие.

Предпремьерные показы пройдут на Малой сцене МХТ 6 и 7 апреля.

Ленком

"Ленком" в апреле представляет новую постановку своего художественного руководителя, выдающегося режиссера Марка Захарова, каждая работа которого всегда становится событием театрального сезона. А на этот раз это особое событие и для самого Мастера — Захаров впервые в своем творчестве обращается к драматургии великого Шекспира.

Как обычно, новый спектакль — это вольная сценическая фантазия Захарова на темы шекспировских комедий и трагедий.

"Будущая комедия-фарс, скорее всего, является продолжением традиций известного спектакля Вахтанговского театра "Много шума из ничего" с музыкой Тихона Хренникова. В основе спектакля — комедийные ситуации, в центре которых — два главных действующих лица — Фальстаф и Принц Уэльский. И если Фальстаф, друг принца, продолжает традиции известного лукавого героя-шута, то с принцем Уэльским происходит трагическая метаморфоза", — рассказал накануне премьеры Захаров.

Новый спектакль "Ленкома" — театральное путешествие с оригинальной сценографией Алексея Кондратьева, музыкой Сергея Рудницкого, стихами Юлия Кима, хореографией Сергея Грицая.

В спектакле заняты: Сергей Степанченко, Дмитрий Певцов, Александра Захарова, Владимир Юматов, Иван Агапов, Дмитрий Гизбрехт, Игорь Миркурбанов и другие.

Премьерные показы пройдут 14, 15, 23 и 24 апреля.

Театр наций

Известный режиссер, неоднократный лауреат премии "Золотая маска" Дмитрий Крымов, возглавляющий лабораторию в театре "Школа драматического искусства", впервые ставит спектакль в Театре Наций.

Крымов любит создавать свои авторские театральные истории по мотивам произведений классиков — уже был Шекспир, Островский, Пушкин, Гоголь… На этот раз режиссер представит спектакль по прозе Ивана Тургенева — произведениям "Муму" и "Записки охотника". Спектакль поставлен в жанре комедии дель арте.

"Проблемы перевода классической прозы Тургенева на язык театра — вот эта проблема меня ужасно интересует. Как создать нежную, лиричную, условную — при всей реалистичности — среду? Как перевести тургеневское описание природы на язык театра?" — отметил Крымов накануне премьеры.

По словам режиссера, хотелось сделать спектакль про природу, жизнь, смерть и любовь, любовь к театру и к людям.

Главная героиня спектакля — Муму, а вообще-то девочка по имени Маша, племянница актера, который пришел играть и оставил ее во дворе, и она случайно попала в театр…

"Человек, который прочитал Тургенева, поймет, почему наш спектакль называется "Муму". Но только при условии, если захочет удивляться", — отметил Крымов.

В спектакле занята замечательная команда Крымова из "Школы драматического искусства". В главной роли — Мария Смольникова. Но есть и приглашенный актер — лауреат премии "Золотая Маска" Алексей Вертков из "Студии театрального искусства" Сергея Женовача.

Премьерные показы пройдут на Большой сцене Театра Наций 12, 13, 14 апреля.

Вахтанговский театр

Вахтанговцы представят спектакль "Фрида. Жизнь в цвете", рассказывающий о всемирно известных мексиканских художниках Фриде Кало и Диего Ривере — о творчестве и любви. Пьесу написала Нина Симонова, а постановку осуществляет режиссер Лейла Абу-аль-Кишек.

"Творчество Фриды Кало неотделимо от ее жизни, большинство ее картин автобиографичны. Ее жизнь настолько насыщена событиями, что может послужить вдохновением для многих драматических произведений. Каждая картина — это маленькая пьеса. За три дня до смерти она написала картину "Viva la Vida" — "Да, здравствует жизнь!", — сказала режиссер.

Фрида в 18 лет попала в тяжелую аварию и была год прикована к постели. Именно после этой трагедии она впервые занялась живописью. В 1929 году Фрида Кало вышла замуж за Диего Риверу — самого известного латиноамериканского художника-монументалиста. Ей было — 22, ему — 43 года. Их сближало искусство и общие политические убеждения — коммунистические. Бурная совместная жизнь двух ярких личностей стала легендой.

"Наш спектакль о том, что скрыто за яркими и отчасти наивными картинами Фриды Кало. Это история — о любви, страсти, боли, предназначении", — отметила режиссер.

На одну из репетиций вахтанговцы пригласили Советника по культуре посольства Мексики Наталию Фортуни (Natalia Fortuny Jerez), которая рассказала создателям спектакля о культуре Мексики, ее традициях, о Фриде Кало, ее Доме-музее (Синем доме) и театрах Мехико. Вахтанговская поставка состоится в канун юбилейного года — в 2019 году исполнится 65 лет со дня смерти Фриды Кало.

Фестиваль "Твой шанс"

Четырнадцатый Московский международный театральный фестиваль студенческих и постдипломных спектаклей "Твой шанс" пройдет по традиции в театральном центре "На Страстном" с 13 по 29 апреля. Этот престижный и уже хорошо известный в России и за рубежом, любимый зрителями и профессионалами театральный форум соберет 17 спектаклей из России, Франции и Италии.

"Всего было прислано 120 заявок, а отобрано 17 спектаклей, только два зарубежных, а остальные российские — из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Перми, Екатеринбурга, Ярославля. Так получилось просто потому, что российские оказались лучшими", — сказал РИА Новости директор фестиваля Михаил Пушкин.

В зарубежную программу фестиваля вошла работа режиссера, актрисы и драматурга Забу Бретман со студентами Национальной консерватории драматического искусства (Франция) "Непоколебимаялогикабезумца" и современная трактовка древнегреческой классик ("Геракл" Еврипида), которую представит Школа драматического искусства им. Марианджелы Мелато при генуэзском театре Стабиле (Италия).

Спектакли своих выпускных курсов представят ведущие театральные вузы Москвы: Школы-студии МХАТ, ГИТИСа, Театрального института имени Щукина, Государственного института кинематографии имени Герасимова.

В рамках фестиваля состоится традиционная выставка молодых театральных художников имени Олега Шейциса, которая пройдет "Боярских палатах СТД" с 13 по 29 апреля.

Московская филармония

Апрельскую афишу Московской филармонии откроют Рахманиновские дни, которые приурочены к 145-летию со дня рождения великого русского композитора. Концерты в рамках Дней пройдут с 1 по 24 апреля в Концертном зале имени Чайковского, Концертном зале имени Рахманинова "Фимлармонии-2" и Большом зале консерватории.

В концертах прозвучат симфонические и вокальные сочинения Рахманинова, а также фортепианные концерты композитора в интерпретациях Дениса Мацуева, Джона Лилла, Филиппа Копачевского, Александра Гиндина, Лукаса Генюшаса.

Первые два вечера на сцене Концертного зала имени Чайковского будут звучать фортепианные концерты Рахманинова в исполнении Дениса Мацуева и Госоркестра России имени Светланова под управлением Александра Сладковского. К 145-летию известный пианист подготовил цикл из всех концертов композитора, который исполнит в разных странах мира.

19 апреля выдающийся пианист Джон Лилл (Великобритания) с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии — дирижер Димитрис Ботинис исполнит Второй и Третий концерты для фортепиано с оркестром Рахманинова.