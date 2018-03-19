В Москве вручили награды "Писатель года" и "Поэт года"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Награды литераторам раздали на торжественной церемонии вручения национальных литературных премий "Поэт года" и "Писатель года", которая состоялась в Москве в канун Всемирного дня поэзии.

Премия ежегодно, начиная с 2011 года, вручается писателям и поэтам из России, ближнего и дальнего зарубежья. Жюри присваивает награды в девяти номинациях, основными из которых являются "Поэт года" и "Писатель года". Лауреаты получают памятную статуэтку в виде пера, а их книги издаются при поддержке Российского союза писателей.

Первое место в номинации "Поэт года" занял Вениамин Голубицкий, автор нескольких поэтических книг и фотохудожник. "Писателем года" стал Олег Ларионов. Он публиковался в различных литературных журналах и крупных издательствах, а также неоднократно становился лауреатом литературных конкурсов.

В номинации "Дебют" награду получил поэт Александр Шелухин, лучшим писателем этой же категории стала Александра Натарова. Главным лириком года объявили поэта Ивана Малова, а поэтом в номинации "Песни" стала Любовь Сердечная. Первое место в номинации "Юмор" заняла Дарья Мясникова. Главным детским писателем признан Александр Коротич.

Писателем года в номинации "Мемуары" объявили Галину Одинцову. Главным фантастом года стал Дмитрий Басов.

На церемонии присутствовали более 800 гостей, среди которых представители 50 регионов России. Поздравить лауреатов прибыли известные литераторы и деятели культуры, в том числе Владимир Вишневский, Борис Есенькин, Татьяна Полякова, Михаил Визель и другие.

Ведущими торжества выступили легендарная Анна Шатилова и телеведущий Евгений Сулес. В литературно-музыкальном концерте участвовали солисты оперной студии Российской академии музыки имени Гнесиных Алена Ростовская и Данактион Махов, стихи лауреатов читал актер Игорь Ильин.