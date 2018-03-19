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Культура

"Табакерка" выпускает первую премьеру без Олега Табакова

19:3019.03.2018
(обновлено: 20:03 19.03.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПрогон спектакля Малгил в московском театре-студии под руководством Олега Табакова. 19 марта 2018Прогон спектакля Малгил в московском театре-студии под руководством Олега Табакова. 19 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. "Театр Олега Табакова", известный под названием "Табакерка", выпускает первую премьеру без своего основателя и бессменного руководителя. Это спектакль "Малгил" по произведениям Даниила Хармса в постановке ученика Олега Павловича Александра Марина.

Люди у входа в здание Московского Художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, где проходит церемония прощания с актером Олегом Табаковым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Премьера состоится 20 марта на "Сцене на Чаплыгина", где начиналась жизнь этого детища Табакова. В понедельник прошла генеральная репетиция.

Даниил Хармс — один из основателей русского абсурдизма и движения ОБЭРИУ (Объединение реального искусства), участники которого пропагандировали гротеск, алогизм и отказ от традиционных форм искусства.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЮлиана Гребе в сцене из спектакля по произведениям Даниила Хармса "Малгил" в постановке режиссера Александра Марина в московском театре-студии под руководством Олега Табакова. 19 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Юлиана Гребе в сцене из спектакля по произведениям Даниила Хармса "Малгил" в постановке режиссера Александра Марина в московском театре-студии под руководством Олега Табакова. 19 марта 2018

"Я ставил Хармса в Монреале и Нью-Йорке, но давно мечтал сделать Хармса в России, в нашем "подвале", — сказал после "генералки" Марин. — Мне показалось, что сегодня можно попробовать: появилась яркая талантливая молодежь и артисты среднего поколения, и с этим сочетанием опыта и молодой наглости можно посягнуть на подобные вещи. И с этим я пришел в начале сезона к Олегу Павловичу. Он прочитал, и в результате было решено ставить".

Олег Табаков и Марина Зудина в сцене из спектакля Чайка в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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По словам режиссера, был взят один из самых провокационных рассказов Хармса, в каждом эпизоде которого — либо смерть, либо крах действительности, они не жизнерадостны в простом смысле слова, но все очень смешные.

"Это не анекдотичные истории, а "правдоподобие невероятного", как называл это Табаков. Когда это вроде правда, но такого не может быть, однако так случается. Ведь наша жизнь вся такая, она вся пропитана Хармсом", — сказал Марин. — Для артистов важно было попробовать себя в таком материале, когда можно оторваться от прекрасного реалистического театра и пойти чуть дальше…".

Невозможно рассказать, о чем произведение. "Эта книга такова, что говорить о ней надо возвышенно. Даже думая о ней, я снимаю шапку… Называется эта книга "Малгил", — писал Хармс.

Цветы у портрета Олега Табакова возле главного входа в МХТ им. А.П. Чехова в связи со смертью артиста. 12 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Добро на постановку дал сам Табаков, но уже почти не участвовал в процессе создания и не принимал спектакль, как это обычно бывало.

"Нам было тяжело, — признался Марин. — Мы не услышали его мнения, его критики. Спектакль ставишь всегда на эмоциях и хочешь защитить все, что сделал. И сейчас мне очень не хватает слов Олега Павловича, которые так необходимы. На что бы он обратил мое внимание, где бы обозначил слабые места. Остался один на один. Приходится быть взрослым. Нет у меня теперь такой возможности оглянуться и почувствовать поддержку Учителя, услышать его совет".

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПрогон спектакля "Малгил" в московском театре-студии под руководством Олега Табакова. 19 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прогон спектакля "Малгил" в московском театре-студии под руководством Олега Табакова. 19 марта 2018

Народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Театру после такой страшной утраты очень непросто. Но "Табакерка" держится — завтра выйдет первая премьера без Табакова, и уже начались репетиции нового спектакля — "Ловушка для наследника", который выпустят в апреле на "Сцене на Сухаревской".

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