Новый фильм про Лару Крофт возглавил российский прокат по итогам выходных

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Приключенческий блокбастер "Tomb Raider: Лара Крофт" стал лидером российского проката по итогам выходных, собрав 236,7 миллиона рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

Образ Лары Крофт в перезапуске франшизы про главную героиню компьютерных игр Tomb Raider воплотила шведская актриса Алисия Викандер. По сюжету картины, отец Лары, которого играет звезда "Прослушки" Доминик Уэст, исчезает, однако она не соглашается возглавить глобальную империю своего папы, и вместо этого решает его найти. Для этого она отправляется разыскивать место, где его видели в последний раз: легендарную гробницу на мифическом острове, который то ли существует, то ли нет у берегов Японии.

Российская комедия "Я худею" Алексея Нужного, рассказывающая о девушке Ане, которая отчаянно пытается похудеть, чтобы вернуть бывшего парня, уступила лидерство на этой неделе. За вторую неделю проката картина собрала 118,1 миллиона рублей, а сборы за две недели составили 508,5 миллионов. Главные роли в картине исполнили Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Евгений Кулик и Роман Курцын.

Третье место в рейтинге занимает продолжение мультфильма "Гномео и Джульетта" под названием "Шерлок Гномс", в котором знаменитому сыщику предстоит расследовать таинственное исчезновение садовых гномов. За первый прокатный уикенд картина собрала 78 миллионов рублей.

Фантастический фильм "Излом времени" с Риз Уизерспун и Крисом Пайном, оказавшийся на четвертой строчке, заработал 50,5 миллионов рублей, а всего за две недели проката — 338,7 миллиона.

На последнем месте оказался супергеройский боевик студии Marvel "Черная пантера", который собрал 40,5 миллионов рублей, а по итогам трех недель проката — более одного миллиарда рублей.