Новый фильм про Лару Крофт возглавил российский прокат по итогам выходных

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Приключенческий блокбастер "Tomb Raider: Лара Крофт" стал лидером российского проката по итогам выходных, собрав 236,7 миллиона рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.
Российская комедия "Я худею" Алексея Нужного, рассказывающая о девушке Ане, которая отчаянно пытается похудеть, чтобы вернуть бывшего парня, уступила лидерство на этой неделе. За вторую неделю проката картина собрала 118,1 миллиона рублей, а сборы за две недели составили 508,5 миллионов. Главные роли в картине исполнили Александра Бортич, Ирина Горбачева, Сергей Шнуров, Евгений Кулик и Роман Курцын.
Фантастический фильм "Излом времени" с Риз Уизерспун и Крисом Пайном, оказавшийся на четвертой строчке, заработал 50,5 миллионов рублей, а всего за две недели проката — 338,7 миллиона.
На последнем месте оказался супергеройский боевик студии Marvel "Черная пантера", который собрал 40,5 миллионов рублей, а по итогам трех недель проката — более одного миллиарда рублей.