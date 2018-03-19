МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Валерий Гергиев и симфонический оркестр петербургского Мариинского театра выступят в городах Швейцарии, Германии, Чехии и Франции с 19 по 25 марта.

В программе произведения Дебюсси, Малера, Скрябина, Стравинского, Шостаковича, Чайковского.

Откроется гастрольный тур концертом в Базеле (Швейцария_. Симфонический оркестр "Мариинки" под управлением Гергиева исполнит прелюдию к "Послеполуденному отдыху фавна" Дебюсси, Симфонию №5 Малера и Концерт для фортепиано с оркестром Скрябина. Солист — Абисал Гергиев, для которого это дебют на сцене музыкального театра Базеля.

Следующие выступления пройдут в Германии — 20 и 22 марта в Мюнхене и Берлине. В эти вечера прозвучат фрагменты из музыки балета "Жар-птица" Стравинского и Симфония №5 Шостаковича, а также Шестая ("Патетическая") симфония Чайковского и Пятый концерт для фортепиано с оркестром Бетховена. Солист — прославленный бразильский пианист Нельсон Фрейре.

В Чехии Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра выступят 23 марта в зале имени Сметаны пражского Муниципального дома. Будут исполнены произведения Дебюсси, Чайковского и Стравинского.

Завершат гастрольный тур выступления во Франции. Концерты пройдут на сцене Парижской филармонии 24 и 25 марта. В программе предвечерие и первый день тетралогии "Кольцо нибелунга" Вагнера в концертном исполнении.