В Лондоне прошел специальный концерт, посвященный памяти Хворостовского

ЛОНДОН, 19 мар – РИА Новости, Мария Табак. Анна Нетребко, Костас Сморигинас, Анджела Георгиу и другие оперные звезды в воскресенье вечером в Лондоне почтили память своего коллеги и друга Дмитрия Хворостовского, передает корреспондент РИА Новости.
На мемориальный концерт в Королевском театре оперы и балета были приглашены члены семьи певца, скончавшегося в ноябре прошлого года, его друзья, партнеры по сцене, и лишь небольшое количество билетов поступило в открытую продажу.
"Очень трудно стоять тут и говорить какие-то слова. Мы до сих пор в состоянии шока от того, что Дима ушел… Но, вы знаете, его голос остается в этих стенах, так что Дима здесь и останется здесь навсегда. Он был здесь другом абсолютно для всех, и одновременно примером того, что значит – быть на сцене, выступать перед зрителями", — сказал музыкальный директор Ковент-гардена Антонио Паппано.
В программу концерта, открывшегося видеозаписью знаменитого победного выступления молодого Хворостовского на конкурсе BBC Cardiff 1989 года, вошли, в том числе, арии Ленского и Ольги из оперы "Евгений Онегин", арии из "Риголетто", "Макбета", "Пиковой дамы". Анна Нетребко, которая уже через неделю выйдет на сцену Ковент-гардена в роли леди Макбет, сегодня выступила с арией из оперы "Мадам Баттерфляй".
В рамках концерта вдова Хворостовского Флоранс (на концерте также присутствовали и двое детей Дмитрия и Флоранс Хворостовских) приняла из рук австрийского посла посмертно присужденную Хворостовскому награду Венской государственной оперы.
Под скрипичное соло в исполнении Васко Василева фотографии Хворостовского с друзьями и коллегами сменяли друг друга. Завершился концерт показом фрагмента из оперы "Трубадур", в которой Хворостовский исполнял партию графа ди Луны — одну из своих любимых партий. Этому предшествовал музыкальная "шутка" — исполнение на колокольчиках разных размеров пьесы "Лебедь" из сюиты Камиля Сен-Санса.
"Дмитрий Хворостовский был очень веселым человеком, и наверняка громче всех бы смеялся этой шутке", — сказал РИА Новости один из друзей покойного певца.