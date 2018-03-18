Детское "Евровидение" пройдет в Минске 25 ноября

МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Детский песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Минске 25 ноября этого года, сообщил в воскресенье национальный организатор конкурса Белтелерадиокомпания.

Ранее Европейский вещательный союз сообщил, что белорусский член союза (Белтелерадиокомания) примет детский песенный конкурс "Евровидение" в Минске в 2018 году. В Белтелерадиокомании уточнили, что конкурс пройдет в ноябре.

"Репетиции, записи статистов, начиная с ввоза оборудования и установки сценической площадки — все это не меньше трех недель. Если мы говорим, что конкурс пройдет 25 ноября, то с начала ноября мы уже начнем преображать "Минск-Арену" к конкурсу", — заявила заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер в эфире флагманского канала компании "Беларусь 1".

По информации Белтелерадиокомпании, Европейский вещательный союз и наблюдательный совет конкурса уже утвердили слоган и логотип — "Звезда" (интерпретация белорусского орнамента из звуковых волн) сопровождается слоганом Light up! ("Зажигай!").

Минск примет этот песенный конкурс уже во второй раз — в предыдущий раз детское "Евровидение" прошло в Белоруссии в 2010 году.

Белоруссия участвует в каждом конкурсе детского "Евровидения" с момента его учреждения в 2003 году. Дважды представители Белоруссии выигрывали конкурс — Ксения Ситник в 2005 году и Алексей Жигалкович в 2007 году.