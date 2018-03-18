В Ираке обнаружили древний шумерский порт

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Иракско-итальянская команда археологов обнаружила на юго-востоке Ирака древний шумерский порт третьего тысячелетия до нашей эры, сообщается на сайте фонда по поддержке образования и исследований римского университета "Сапиенца".

Археологические раскопки проводились рядом с городом Эн-Насирия, в местечке под названием Абу-Тбеирах, которое расположено на древней береговой линии Персидского залива. Руководили раскопками Личиа Романо и Франко Д'Агостино.

"Порт, расположенный к северо-западу от Абу-Тбеирах, представляет собой искусственную акваторию в низменной зоне, окруженной массивным земляным валом на глиняном фундаменте. Два входа соединяют его с городом, они четко видны и на спутниковых снимках Google", — цитирует итальянская газета Repubblica руководителей раскопок.

По словам специалистов, речь идет о самом древнем порте, который когда-либо обнаруживали на территории Ирака. Данное открытие "поможет написать новую главу в истории Месопотамии и ее цивилизации… а также развеять представления о том, что древние месопотамские города были окружены (только) полями со злаковыми и ирригационными каналами".

Как сообщает телеканал Rai News 24, ученые не исключают, что древний порт размером более 12 олимпийских бассейнов "использовался не только для швартовки судов и коммерческих операций с другими городами, но также в качестве водного резервуара и огромного балансного резервуара на случай паводков".

Презентация результатов археологических раскопок состоится в Риме в среду, 21 марта.