Клип Юлии Самойловой набрал более миллиона просмотров на YouTube

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Клип на композицию I Won't Break российской участницы международного песенного конкурса "Евровидение-2018" Юлии Самойловой набрал более миллиона просмотров на YouTube.

Над новой песней Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. С Гуткиным Первый канал уже не раз сотрудничал на Евровидении — он участвовал в создании песен Дины Гариповой и Полины Гагариной.

"Это очень личная песня. Она о силе духа Юлии, вдохновившей столь многих. В песне есть образ "замка из песка", который хрупок лишь на первый взгляд, а на деле — крепок как скала", — цитирует пресс-служба Первого канала Гуткина.

Как отмечает сама Самойлова, эта песня — о ней. "Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", — говорит певица.

Официальное видео на песню снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне. Как уточнили в дирекции общественных связей Первого канала, в 2015 он же был режиссером музыкального клипа и номера Полины Гагариной на Евровидении в Вене. Детали выступления Юлии пока держатся в секрете.

"Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное — веры", — объясняет общую идею выступления Самойловой на конкурсе Евровидения Голубев.

"Евровидение-2017" прошло в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Конкурс песни впервые пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй (в котором выступает Россия) — 10 мая, а финал — 12 мая.