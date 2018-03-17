Самый известный невозвращенец: зачем Рудольф Нуреев сбежал из СССР

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Анна Кочарова. Легендарному танцовщику Рудольфу Нурееву 17 марта исполнилось бы 80 лет. Солист, реформатор балета, страстный коллекционер, он был и одним из первых советских "невозвращенцев" — беглецов из Советского Союза. Почему он принял такое решение и чем это для него обернулось — в материале РИА Новости.

Европейское турне труппы Кировского балета в 1961 году проходило с успехом. К Нурееву — молодому танцовщику — было приковано внимание всех журналистов, балетных критиков и публики.

Во время той поездки он совершил свой знаменитый побег — "прыжок в свободу", как он позже сам сказал. "Иногда в жизни приходится принимать мгновенное решение — едва ли не быстрее, чем успеешь подумать. Мне это знакомо в танце, когда что-то не ладится на сцене", — писал он в автобиографии. Именно так произошло на летном поле аэропорта Ле Бурже в предместье Парижа.

© AP Photo / G. Paul Burnett Михаил Барышников, Гвен Вердон и Рудольф Нуреев во время подготовки танцевальной компании Пола Тэйлора © AP Photo / G. Paul Burnett Михаил Барышников, Гвен Вердон и Рудольф Нуреев во время подготовки танцевальной компании Пола Тэйлора

Об этом его потом неоднократно расспрашивали журналисты и биографы. Он безотказно объяснял: ему нужна была свобода, свобода передвижения и творчества. В своей автобиографии он вспоминал, как много раз его отчитывали за "опасный индивидуализм, нежелание подчиняться общим правилам": "Нуреев, твое присутствие портит здесь всю атмосферу, ты — темное пятно на чистом теле нашей труппы".

Решение остаться на Западе было рискованным. Французы могли его все же выдать советским властям, нельзя было исключать и "внезапный несчастный случай". На родине оставались родные, друзья и любимый педагог — все они фактически превращались в заложников.

© AFP 2018 Рудольф Нуреев во время отпуска в Тель-Авиве © AFP 2018 Рудольф Нуреев во время отпуска в Тель-Авиве

Да и золотых гор в новой жизни ему никто не гарантировал: пресса восторгалась им как солистом Кировского, но теперь он оказался в Париже с 50 франками в кармане — почти без друзей, без работы и ясных перспектив.

И все же его "прыжок в свободу" дал многое. Он работал в лучших труппах мира, выступал на лучших сценах, танцевал с лучшими партнершами и в течение многих лет руководил балетом Парижской оперы.

В Ленинграде Нуреева все звали Рудиком. "И это, возможно, одна из причин, почему он бежал из Ленинграда. Он знал, что в Кировском театре он очень надолго останется Рудиком, то есть вечным мальчиком, вечным учеником… А он уже чувствовал себя Рудольфом. Честолюбец, гордец, он рано примерил к себе это великокняжеское имя", — писал известный историк балета Вадим Гаевский.

Мальчик из бедной семьи, Нуреев любил роскошь. После кончины танцора мир обошли фотографии его частных домов — настоящих дворцов. Комнаты, обставленные антикварной мебелью, на полах — дорогие ковры, стены, увешанные музейной живописью… На одной из фотографий он — уже больной, но с неизменно царственно поднятым подбородком — восседает в роскошном восточном халате. Даже в его повседневной жизни, безусловно, была некая театральность.

Жадный до работы (именно так говорили о нем коллеги), человек со сложным характером, деспотичный руководитель, зачастую несдержанный в своих эмоциях и поведении, Нуреев — один из самых непростых и противоречивых персонажей второй половины ХХ века. Но партнеры по сцене и публика прощали ему все — внезапные вспышки гнева, опоздания на спектакли (даже в антракте мог убежать из театра и пропадать в злачных местах).

Ему прощали это, как только он выходил на сцену, потому что, как говорят очевидцы, его танец был удивительным и неповторимым. Великолепная техника, отточенная уже на Западе, конечно, важна. Однако главное качество Нуреева — какая-то потрясающая внутренняя энергетика. "Для меня идеал состоит в том, чтобы каждое выступление было первым — как для меня, так и для публики", — писал он, и публика его боготворила и буквально носила на руках.

© AP Photo / Peter Southwick Лоретта Додд и Рудольф Нуреев на репетиции "Дон Кихота"в Бостоне © AP Photo / Peter Southwick Лоретта Додд и Рудольф Нуреев на репетиции "Дон Кихота"в Бостоне

Казалось бы, искусство балета, которое фиксируется для профессионалов на бумаге и для зрителей теперь на видео, совсем недолговечно: ведь ни одна съемка не дает полного представления о качестве и уровне исполнителя. Но, как ни странно, сегодня, спустя 80 лет со дня рождения Нуреева и четверть века с момента его кончины, он по-прежнему остается для зрителей великим танцовщиком.