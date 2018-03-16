Участники группы "Пикник" пострадали в ДТП под Владимиром

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Участники рок-группы "Пикник" пострадали в дорожно-транспортном происшествии во Владимирской области, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на бас-гитариста коллектива Марата Корчемного.

Публикация от PiknikPage (@piknikpage) Мар 16, 2018 в 5:41 PDT

По его словам, музыканты ехали в Рязань на концерт, когда со встречной полосы на них вылетел автомобиль. В настоящий момент участники группы госпитализированы в Гусь-Хрустальном.

"Пролежим здесь до понедельника, а потом видно будет", — сообщал Корчемный.

Как сообщается на странице коллектива в соцсети "ВКонтакте", концерт, намеченный в Рязани на 16 марта, не состоится.

В УМВД по Владимирской области рассказали, что авария с участием трех автомобилей произошла на автодороге "Владимир- Гусь-Хрустальный – Тума", в результате инцидента пострадали семь человек.