Лантратов рассказал о работе с хореографом Посоховым над балетом "Нуреев"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Танцовщик Владислав Лантратов рассказал, что всегда с огромным удовольствием работает с Юрием Посоховым — хореографом, создавшим балеты "Герой нашего времени" и "Нуреев" на сцене Большого театра.
Что касается "Нуреева", то Лантратов признался, что изначально "не горел" этой работой.
"Не могу сказать, что Нуреев мне близок как человек, как хореограф. Но по ходу репетиций и вовлечения в сам материал я начал сознавать, что такой роли и такого балета больше никогда не встречу на своем веку. Как артисту мне стало это очень интересно. И я начал работать, искать", — сказал Лантратов.