Лантратов рассказал о работе с хореографом Посоховым над балетом "Нуреев"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Танцовщик Владислав Лантратов рассказал, что всегда с огромным удовольствием работает с Юрием Посоховым — хореографом, создавшим балеты "Герой нашего времени" и "Нуреев" на сцене Большого театра.

"Я всегда с огромным удовольствием работаю с Юрием Посоховым. Он невероятно музыкальный и невероятно чувственный хореограф и человек. Он чувствует и понимает нас, артистов, заботится о нас. Он находится в постоянном поиске. И бывает, вдруг ему что-то не понравится, он может послать все к черту и идти дальше, а потом опять вернуться к первоначальному варианту. Он очень эмоциональный человек. Работа его "заводит". Это здорово и мне очень близко", — рассказал артист в интервью РИА Новости.

Что касается "Нуреева", то Лантратов признался, что изначально "не горел" этой работой.

"Не могу сказать, что Нуреев мне близок как человек, как хореограф. Но по ходу репетиций и вовлечения в сам материал я начал сознавать, что такой роли и такого балета больше никогда не встречу на своем веку. Как артисту мне стало это очень интересно. И я начал работать, искать", — сказал Лантратов.

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