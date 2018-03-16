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Культура

Точка в скандале с "Матильдой" еще не поставлена, заявила Поклонская

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (318)
09:1216.03.2018
16217
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНаталья Поклонская. Архивное фотоНаталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЯЛТА, 16 мар – РИА Новости. Окончательная точка в скандале вокруг фильма "Матильда" еще не поставлена, заявила депутат Госдумы России от крымского региона Наталья Поклонская.

Рабочие у входа в киноконцертный театр Космос в Екатеринбурге, пострадавший в результате пожара. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Она считает, что фильм в прокате потерпел полный провал.

"Точка поставлена в общественном обсуждении, но точка не поставлена по бюджетным деньгам. На сегодня проводятся проверки по бюджетному финансированию – 280 миллионов рублей, которые были выделены из федерального бюджета на создание этого фильма. Сейчас правоохранительные органы продолжают проверку, куда же они все-таки были израсходованы, как выделены и целевое использование было или нет", — сказала Поклонская журналистам.

По ее словам, средства были выделены под один сценарий, а израсходованы под другой.

"Вопросы у правоохранителей есть, но это уже не моя совершенно тема. Мне сообщать о результатах окончательной проверки", — подчеркнула депутат.

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

Премьера фильма Алексея Учителя Матильда. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Учитель рассказал, как прошел российский прокат "Матильды"
Почти весь прошлый год не утихал скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда", повествующего о взаимоотношениях наследника русского престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в Генпрокуратуру 43 жалобы, добиваясь, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, картина оскорбляет память причисленного к лику святых царя и чувства верующих. Учитель называл недопустимыми попытки Поклонской повлиять на прокатную судьбу фильма.

Фильм вышел в российский прокат 26 октября с маркировкой 16+ и ожидаемого на фоне скандала фурора не произвел. Кассовые сборы составили более 535 миллионов рублей при заявленном бюджете в 25 миллионов долларов. Тем не менее Учитель назвал кассовые сборы фильма удачными, хотя и посетовал, что если бы у него было больше рекламы, сборы были бы больше.

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
holodokoho
Фильм ни о Чём. Пустота. Ну? Больше рекламы? И Что? Картина лучше бы стала?..... А,вот деньги посчитать следует! Кинематография наша в золотых сапогах ходит.
09:23
16.03.2018
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