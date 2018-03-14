В Гарвардском университете назвали Табакова национальным сокровищем

Цветы у портрета Олега Табакова возле главного входа в МХТ им. А.П. Чехова в связи со смертью артиста. 12 марта 2018

Цветы у портрета Олега Табакова возле главного входа в МХТ им. А.П. Чехова в связи со смертью артиста. 12 марта 2018

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Олег Табаков был величайшим актером и послом культуры, которого будет не хватать всему миру, заявили РИА Новости в Гарвардском университете в связи с кончиной российского актера.

"С глубоким сожалением мы узнали о смерти величайшего российского актера Олега Табакова… Табаков был не только национальным сокровищем для своей страны, но также великим другом театра A.R.T. и послом культуры, которого будет не хватать как его коллегам, так и студентам по всему миру", — заявили в Институте театра, драмы и медиа Гарвардского университета.

В Гарварде напомнили, что 20 лет назад под руководством Олега Табакова школа-студия МХАТ "начала прорывное сотрудничество" с работающим на базе университета театром American Repertory Theater. В коллективе театра выразили соболезнования семье и друзьям актера.

Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Похороны Табакова состоятся на Новодевичьем кладбище 15 марта.