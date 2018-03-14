Кинопремьеры недели: перезапуск франшизы про Лару Крофт и дебют Гервиг

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Перезапуск франшизы про расхитительницу гробниц "Tomb raider: Лара Крофт" с Алисией Викандер в главной роли, режиссерский дебют Греты Гервиг "Леди Берд" и мультфильм про гномов "Шерлок Гномс" выходят в прокат в России на этой неделе.
Перезапуск франшизы про главную героиню компьютерных игр Tomb Raider. На этот раз образ Лары Крофт на экране воплотит шведская актриса Алисия Викандер. По сюжету картины, отец Лары, которого играет звезда "Прослушки" Доминик Уэст, исчезает, однако она не соглашается возглавить глобальную империю своего папы, и вместо этого решает его найти. Для этого она отправляется разыскивать место, где его видели в последний раз: легендарную гробницу на мифическом острове, который то ли существует, то ли нет у берегов Японии.
Мнения западных критиков по поводу картины разделились — некоторые считают, что франшиза стала совсем скучной, и во многом благодаря Викандер, другие утверждают, что ее предшественнице, Анджелине Джоли, есть чему позавидовать.
Режиссерский дебют актрисы Греты Гервиг, известной по ролям в фильмах "Милая Френсис", "Девицы в беде" и "План Мэгги", который основан на ее собственном жизненном опыте. Ирландская актриса Сирша Ронан играет выпускницу одной из школ в Сакраменто, мечтающую вырваться из бедности провинциального быта в большой город. Она постоянно борется со своими родителями и переживает обычные подростковые трудности в школе. Гервиг стала пятой женщиной в истории, которая была номинирована на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший режиссер".
Шерлок Гномс
Продолжение мультфильма "Гномео и Джульетта", в котором главные герои вопреки самой знаменитой пьесе Уильяма Шекспира выживают и переселяются в Лондон. Однако их спокойствие длится недолго, так как в городе начинают таинственным образом исчезать их собраться-гномы. Тогда они обращаются к знаменитому детективу Шерлоку Гномсу, который становится на защиту обитателей лондонских садов и не без помощи своего верного спутника Ватсона берется раскрыть запутанное дело.
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