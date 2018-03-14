На "Ленфильме" назвали большой утратой смерть режиссера Леонида Квинихидзе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. На "Ленфильме" назвали большой утратой для кинематографа уход из жизни кинорежиссера и сценариста Леонида Квинихидзе.

Кинорежиссер скончался 13 марта в Покровской больнице в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни, сообщили в киностудии.

"Человек, обладающий несравненным талантом создавать доброе и жизнеутверждающее кино, останется в нашей памяти на века. Музыкальные фильмы, которые он создал, знают и пересматривают миллионы людей: "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня", "Шляпа" и "Мэри Поппинс, до свидания". Это большая утрата для всего российского кинематографа", — говорится в сообщении "Ленфильма".

Отмечается, что информацию о дате и месте похорон сообщат дополнительно.

Леонид Квинихидзе — советский и российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде в семье кинорежиссера Александра Файнциммера. При поступлении во ВГИК, режиссерский факультет которого Квинихидзе окончил в 1962 году, он сменил фамилию отца на фамилию матери.