Скончался режиссер фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" Леонид Квинихидзе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Кинорежиссер и сценарист Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни, сообщили РИА Новости в среду в киностудии "Ленфильм".

"Вчера Леонид Квинихидзе скончался в Покровской больнице на 81-м году жизни", — сказал собеседник агентства.

Леонид Квинихидзе — советский и российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Он режиссировал такие известные фильмы, как "Мэри Поппинс, до свидания!", "31 июня", "Небесные ласточки", "Соломенная шляпка", "Крах инженера Гарина" и другие.