Режиссер фильма "Легенда №17" снимет картину "Мастер и Маргарита"

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Николай Лебедев, режиссёр фильмов "Легенда №17" и "Экипаж", снимет картину "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова, которая выйдет в прокат в 2021 году, сообщает в среду пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа".

"Константин Эрнст (Первый канал), Рубен Дишдишян ("Марс Медиа"), Леонард Блаватник ("Амедиа Продакшн") и Игорь Толстунов ("Профит") выступят продюсерами фильма "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова. Режиссером и автором сценария стал Николай Лебедев", — говорится в сообщении.

Бюджет картины составляет 800 миллионов рублей. В прокат "Мастер и Маргарита" выйдет в 2021 году.

"Мастер" — один из важнейших русских текстов ХХ века, который история и люди дополнили полифонией собственного прочтения. Технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к экранизации, адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения. А то, что роман никогда не был закончен автором и в нем остаются зазубрины, лишний повод надеяться, что удастся сделать сильную картину", — отметил Эрнст, чьи слова приводит пресс-служба.

В свою очередь, по словам Дишдишяна, они вынашивали идею сделать этот фильм около пятнадцати лет, и сейчас, когда индустрия и технологии стремительно развиваются, они готовы к этому.