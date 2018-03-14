О, скажи, видишь ты в первых солнца лучах,
Что средь битвы мы чли на вечерней зарнице?
В синем с россыпью звезд полосатый наш флаг
Красно-белым огнем с баррикад вновь явится.
Ночью сполох ракет на него бросал свет —
Это подлым врагам был наш гордый ответ.
Так скажи, неужель, будет жить он всегда,
Где земля храбрецов, где свободных страна?
Там, в туманной тиши, на чужом берегу,
Где надменный наш враг от атак отдыхает,
Что над фортом, как нам, так же видно ему —
На ветру колыхнется и вновь пропадает?
Золотистый восход ему блеск придает,
В полной славе его свежий бриз развернет.
Это звездный наш флаг! И он будет всегда
Там, где дом храбрецов, где свободных страна.
А где банда убийц, что хвастливо клялась,
Будто пламя войны, духом павших смятенье,
Разобщенной толпой снова сделают нас —
Дали кровью ответ за свои преступленья.
Нет убежища вам, войск наемных рабам,
Ждет могилы вас тлен, будет всем по делам.
Только звездный наш флаг не умрет никогда
Там, где дом храбрецов, где свободных страна.
О, пусть будет так впредь — где мятежный встает
Меж разрухой войны и своим отчим домом.
Славит Бога земля и хвалу воздает
Силе, сделавшей нас и хранящей народом.
С правой кто стороны — не страшится судьбы,
В битвах будет девизом нам «Богу верны».
Звездный флаг над страной будет реять, пока
Еще есть храбрецы, в ком свобода жива.
Слова американского гимна принадлежат поэту-любителю Фрэнсису Скотту Ки. В 1814 году, в разгар войны США с Великобританией, молодой адвокат под впечатлением от бомбардировки Британским флотом Балтиморского залива сочинил поэму «Оборона форта МакГенри». Этот текст и лег в основу «Знамени, усыпанного звездами».
По иронии судьбы автор музыки — англичанин. В 1776 году британский певец, органист и музыковед Джон Стаффорд Смит написал шутливый гимн «Общества Анакреона» — джентльменского клуба лондонских музыкантов. Застольная быстро стала популярной и начала использоваться на официальном уровне: с 1889 года в Военно-морских силах США, а с 1916 года и в Белом доме.
Однако долгие годы у Штатов не было утвержденного гимна: помимо хита Фрэнсиса Скотта Ки, постоянно исполнялись две другие патриотические композиции — «Америка» и «Да здравствует Колумбия». Лишь 3 марта 1931 года резолюцией конгресса за «Знаменем, усыпанном звездами» закрепился официальный статус.
Вставай, кто рабом стать не желает!
Из своей плоти Великую стену поставим!
Для судьбы нации грозный час наступил,
И из груди рвется клич наш последний:
Вставай! Вставай! Вставай!
Нас миллионы, но сердцем мы едины,
Под огнем канонады смело мы в бой пойдем,
Вперед! Вперед! Вперед!
Современный гимн КНР в 1935 году, в период Японо-китайской войны, написал известный поэт и драматург Тянь Хан. Музыку «Марша добровольцев», призванного объединить китайцев на борьбу, сочинил композитор Не Эр. Гимном эта боевая песня стала в 1949-м, когда власть в Китае перешла к Коммунистической партии.
Однако во времена Великой пролетарской культурной революции «Марш» попал под запрет. Новым гимном Китая тогда стала песня «Алеет Восток». Официальный статус «Маршу» вернули лишь в 1978 году. Впрочем, текст подвергался неоднократной переработке в связи с добавлением упоминаний о председателе Мао.
Вперед, Отчизны сыны вы,
Час славы вашей настал!
Против нас вновь тирания
Водрузила кровавый штандарт.
Слышишь ты, в наших полях
Зло воет, вражий солдат?
Он идет, чтоб сын твой и брат
На твоих был растерзан глазах!
Что алчет орда этих спрутов,
Изменников и королей?
Для кого уготованы путы,
Плели что они столько дней?
Для нас французы, для кого,
Каким сомнениям тут быть?
Нас опять поработить
Проклятое служит ярмо!
Как так! Иностранцев когорты
Приговор несут нашим судам!
Как так! Беспощадные орды
Прочат смерть нашим сынам!
О Бог! Скованные, как рабы, мы
Пойдем опять под ярмо,
Станет снова старый деспот
Хозяином нашей судьбы.
Дрожите, тираны, их слуги,
Отбросы разных слоев
Дрожите! Все злые потуги
По заслугам получат свое!
Мы все — солдаты в битве с вами,
Один падет, придет другой
Рожденный нашей землей,
И с жаждой биться с врагами.
Французы, вы в битвах усердны,
Вам не знать ли пощады к врагам,
Так будьте милосердны
К против воли пришедшим к нам!
Но не к тиранам кровожадным,
Но не к сообщникам Буйе,
Этой хищных стае зверей,
Беспощадным и плотоядным!
Любовь святая к Отчизне,
Веди нас, поддерживай нас,
Свобода — тебе наши жизни,
Сражайся в наших рядах!
Пока победы нашей знамя
Над головами не взойдет,
Противник твой грозный падет,
Триумфом твоим, нашей славой!
Мы тогда выйдем на сцену,
Когда наш настанет черед,
Наши предки нам будут примером,
По их следу идти будем вслед,
Мы не хотели б пережить их,
Сколь за дело начатое ими,
Делами славными своими,
Жизнь отдать иль отомстить!
Припев:
К оружию, друзья,
Вставайте все в строй,
Пора, пора!
Крови гнилой
Омыть наши поля.
Пожалуй, самый известный гимн в Европе — легендарная «Марсельеза». Этой песней Третья Республика обязана Великой Французской революции. «Военный марш Рейнской армии» (именно так изначально называлась «Марсельеза») военный инженер Клод Жозеф Руже де Лиль написал в Страсбурге всего за одну ночь, 25 апреля 1792 года.
А уже 30 июля в Париж вошел Марсельский добровольческий батальон, солдаты которого распевали эту походную песню. Она же звучала 10 августа при штурме королевского дворца Тюильри. Силы были не на стороне революционеров, но в решающий момент на помощь осаждавшим подоспели марсельцы. Через год Национальный конвент провозгласил «Марсельезу» государственным гимном Франции.
К началу XX века эта песня стала символом борьбы за гражданские свободы по всему миру. Неудивительно, что в 1941 году немецкие оккупационные власти Северной Франции запретили ее исполнять. В 1944 году «Марсельезу» на родине реабилитировали. Она остается официальным гимном Франции до сих пор.
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