Слова американского гимна принадлежат поэту-любителю Фрэнсису Скотту Ки. В 1814 году, в разгар войны США с Великобританией, молодой адвокат под впечатлением от бомбардировки Британским флотом Балтиморского залива сочинил поэму «Оборона форта МакГенри». Этот текст и лег в основу «Знамени, усыпанного звездами».

По иронии судьбы автор музыки — англичанин. В 1776 году британский певец, органист и музыковед Джон Стаффорд Смит написал шутливый гимн «Общества Анакреона» — джентльменского клуба лондонских музыкантов. Застольная быстро стала популярной и начала использоваться на официальном уровне: с 1889 года в Военно-морских силах США, а с 1916 года и в Белом доме.

Однако долгие годы у Штатов не было утвержденного гимна: помимо хита Фрэнсиса Скотта Ки, постоянно исполнялись две другие патриотические композиции — «Америка» и «Да здравствует Колумбия». Лишь 3 марта 1931 года резолюцией конгресса за «Знаменем, усыпанном звездами» закрепился официальный статус.