Мединский: права на созданные в СССР фильмы должны принадлежать государству

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Права на фильмы, созданные в советское время, должны принадлежать государству, студии, в частности, "Ленфильм", могут заниматься реализацией прав, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Я считаю, что права на фильмы созданные в советское время должны принадлежать государству. "Ленфильм" или студия Горького — это хоть и государственные, но все-таки акционерные общества. Они могут заниматься реализацией прав или получать часть дохода от реализации прав. Это вопрос переговорного процесса. Но собственником прав на советские кинофильмы должно быть государство. В данном случае это Госфильмофонд", — сказал Мединский журналистам.

Он уточнил, что ситуация с "Союзмультфильмом" иная, поскольку студия является государственной.

На заседании президентского совета по культуре и искусству в декабре режиссер Алексей Герман-младший попросил президента РФ Владимира Путина помочь с возвращением "золотой коллекции" киностудии "Ленфильм".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что три студии — "Союзмультфильм", Киностудия имени Горького и "Ленфильм" — обратились к президенту Владимиру Путину с жалобой на Госфильмофонд, который, по их мнению, злоупотребляет авторскими правами. Позднее Глава Госфильмофонда Вячеслав Тельнов сообщил РИА Новости в среду, что вопрос интернет-прав на "золотую коллекцию" "Союзмультфильма" решен в пользу студии, остались только процессуальные моменты.