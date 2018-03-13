Табакова похоронят рядом с Зельдиным, Броневым и Глазуновым

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Олега Табакова похоронят рядом с народными артистами СССР Владимиром Зельдиным и Леонидом Броневым и народным художником СССР Ильей Глазуновым. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище 15 марта.