Пользователи соцсетей вынудили Азербайджан изменить песню на Евровидении

БАКУ, 13 мар — РИА Новости. Критика в социальных сетях заставила авторов изменить песню, с которой исполнительница Айсель Мамедова представит Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018".

После репетиций, прошедших в Греции, британский продюсер Тим Бран предложил сделать небольшие изменения в композиции. Начало песни решено сделать еще более электронным, сообщает Sputnik Азербайджан.

Пользователи соцсетей посчитали, что в нынешнем виде композиция не принесет успеха на конкурсе. Более того, букмекеры даже не прогнозируют попадание представительницы Азербайджана в десятку лучших исполнителей.

Над проектом, с которым выступит Айсель Мамедова, работала международная команда профессионалов из Азербайджана, Греции, Великобритании, Швеции, Кипра, Португалии, России и Украины.

Песня "X my heart" написана греческим композитором и продюсером Димитросом Контопулосом и шведкой Сандрой Бьорман. Их перу также принадлежит композиция "Running scared", с которой Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал стали победителями "Евровидения-2011". Аранжировкой занимался Тим Бран.

"X my heart" записана в Лондоне. Ее сведение осуществил Эш Хьюс, завоевавший международное признание работой с One Direction, Dido, The Corrs, Ellie Goulding и многими другими.

Конкурсный номер для Мамедовой поставит легендарный греческий режиссер Фокас Евангелинос. Он был постановщиком номеров победителей "Евровидения" Елены Папаризу и Димы Билана.

Айсель Мамедова родилась в 1989 году в Баку, с детства проявляла большой интерес к музыке. Является участницей международных джазовых и музыкальных фестивалей.

