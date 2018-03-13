В "Табакерке" не будет спектаклей всю неделю

17:1913.03.2018
(обновлено: 17:20 13.03.2018)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Московском театре-студии Олега Табакова не будет спектаклей всю неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Мы готовимся к премьере спектакля "Малгил" по произведениям Даниила Хармса, которая намечена на 20 марта. И как это было принято при Олеге Николаевиче, театр брал тайм-аут, спектакли не планировались — все силы направлены на подготовку новой постановки", — сказал сотрудник пресс-службы.
Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Похороны Табакова состоятся на Новодевичьем кладбище 15 марта.