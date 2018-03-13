Говорухин не намерен отвечать на обвинения журналистки в домогательствах

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин не намерен заниматься вопросом об обвинениях журналистки в домогательствах, об этом он заявил РИА Новости.

Ранее журналистка "Радио Свобода" Дарья Комарова заявила, что Говорухин предлагал ей роль в фильме в обмен на близкие отношения. По словам Комаровой, инцидент произошел в 2012 году в Чебоксарах во время интервью.

"Я понятия не имею (какие цели преследует журналистка — ред.) и не хочу этим заниматься… Я думаю, тут какие-то другие цели, но меня это мало волнует. Я сейчас пока нездоров, я в больнице, так что мне вообще не до них", — заявил РИА Новости Говорухин.

Он также отметил, что не будет привлекать журналистку к ответственности за ее заявления.

Ранее продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова обвинили в домогательствах депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Девушки отметили, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Как ранее заявил глава комиссии ГД по этике Отари Аршба, полученные документы рассмотрят после 18 марта.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал обвинения поклепом и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.