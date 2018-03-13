Говорухин не намерен отвечать на обвинения журналистки в домогательствах

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин не намерен заниматься вопросом об обвинениях журналистки в домогательствах, об этом он заявил РИА Новости.
"Я понятия не имею (какие цели преследует журналистка — ред.) и не хочу этим заниматься… Я думаю, тут какие-то другие цели, но меня это мало волнует. Я сейчас пока нездоров, я в больнице, так что мне вообще не до них", — заявил РИА Новости Говорухин.
Он также отметил, что не будет привлекать журналистку к ответственности за ее заявления.
Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал обвинения поклепом и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.