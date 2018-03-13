Путин назвал кончину Табакова невосполнимой утратой для всей России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова, назвав его кончину невосполнимой утратой для всей России, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Похороны Табакова состоятся на Новодевичьем кладбище в четверг, 15 марта.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с постигшим вас горем – кончиной Олега Павловича Табакова. Он был выдающимся режиссёром и актёром, творческим, увлечённым, безмерно обаятельным человеком. Его уход – огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, учеников и многочисленных поклонников. Для всей России", — говорится в тексте телеграммы.