Директор школы Станиславского прокомментировал смерть Олега Табакова

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости, Екатерина Соболь. Олег Табаков в своей длинной творческой жизни руководствовался старым правилом Вл.И. Немировича-Данченко: действие, как велосипед — он или едет, или падает; так и Табаков всегда стремился к целям, а достигая их, ставил перед собой и другими новые, рассказал РИА Новости директор Летней школы Станиславского (Stanislavsky Summer School) Александр Попов.

Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Похороны Табакова состоятся на Новодевичьем кладбище в четверг, 15 марта.

"Смерть Олега Павловича Табакова стала тяжелой утратой не только для российского театра. В Соединенных Штатах у него остались сотни учеников и созданная при его активном участии в 1992 году в Бостоне Летная школа имени Станиславского", — говорит Попов.

"Основателей у Летней школы было трое: Анатолий Смелянский — крупнейший историк Художественного театра, Олег Павлович и я. Начинали мы в 1992 году скромно в маленьком подвале на Гарвардской площади при поддержке наших коллег из Американского репертуарного театра. Они, кстати, и предоставили нам этот подвал для репетиций и занятий", — добавляет Попов.

Студентов тогда было семнадцать и с ними занимались три педагога, одним из них был Табаков. За прошедшие годы уже состоялось 25 летних школ, через которые прошло около 800 студентов из 22 стран мира. "Школа живет. В этом году мы впервые проводим летнюю сессию в Риге, хотим поработать с европейскими актерами. Не останавливаться на достигнутом, всегда искать что-то новое, этому учил нас Табаков", — продолжает собеседник агентства.

По его словам, "первые двенадцать лет Олег Павлович приезжал в летнюю школу ежегодно. Он занимался самоотверженно, с полной самоотдачей, шесть раз в неделю. На лето привозил с собой всю семью, семья отдыхала, а он работал. Репетировал отрывки из пьес Чехова, Гоголя, Островского. Подробно и тщательно, словно за руку ведя своих студентов к пониманию основ актерской профессии. "Это очень по-табаковски — делать все, за что бы он ни брался, всерьез и до конца", — отмечает Попов.

Он рассказал, что однажды во время сьемок фильма "Ближний круг" режиссера Иштвана Сабо выдающийся американский актер и ученик Ли Страсберга Харви Кейтель пригласил Олега Петровича в знаменитую Актерскую студию в Нью-Йорке на серию мастер-классов.

Когда же они приехали туда с Табаковым, то обнаружили в зале и Аль Пачино и самого Харви Кейтеля и многих других замечательных американских актеров.

Попов вспоминает, что как-то за обедом после одного из мастер-классов он спросил Олега Табакова: "Зачем вам всё это нужно"? "Знаешь, — сказал он мне, — в России моя слава уже давно идет впереди меня метра на три. Я еще не вышел на сцену, а они уже начинают аплодировать. А здесь в Америке мне нужно все доказывать с нуля".

"Так он брался за любую новую роль, так с азартом ездил на гастроли в большие и малые города, так старался не пропускать ни одного экзамена в Школе-студии МХАТ и в созданном им Театральном колледже. Вглядывался в новые поколения артистов, будто представлял, как будет играть с ними на сцене. В этом был весь Табаков. Он никогда не останавливался сам, и все время ставил перед собой и перед нами новые и новые задачи", — подытожил собеседник агентства.