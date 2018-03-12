Российские телеканалы меняют сетку вещания из-за кончины Табакова

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российские телеканалы меняют сетку вещания в связи с кончиной актера и режиссера Олега Табакова: в эфир выйдут документальные фильмы о судьбе и творчестве актера, а также киноленты, в которых он снялся, сообщили РИА Новости в пресс-службах каналов.

Народный артист СССР, худрук театра МХТ имени Чехова Олег Табаков скончался в понедельник на 83 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

На телеканале "Россия 1" в понедельник после программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфир выйдет выпуск программы "Белая студия", гостем которой был Олег Табаков. Сразу после нее – документальный фильм "Жизнь продолжается. Олег Табаков", сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.

"В связи с кончиной Олега Табакова телеканал НТВ изменил сетку вещания. Сегодня в 00.20 будет показан художественный фильм "Сирота казанская" с Олегом Павловичем в одной из главных ролей. А в субботу 17 марта в 16.20 выйдет специальный выпуск программы "Однажды…" памяти Олега Табакова. Зрители увидят одно из последних интервью великого актера и режиссера", — отметили в пресс-службе НТВ.

На телеканале "Культура" в 20.45 начнется цикл из пяти программ "В поисках радости" Анатолия Смелянского, который будет выходить в это время всю неделю и будет посвящен Табакову.

Канал "ТВ Центр" в 23.05 мск в понедельник покажет документальный фильм "Олег Табаков. Мне есть, что сказать".

РЕН ТВ также меняет сетку вещания — канал покажет документальный фильм о судьбе и творчестве артиста "Олег Табаков. Роль длиною в жизнь", а также кинокартину "Человек с бульвара Капуцинов" (23.25 мск).