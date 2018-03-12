Олега Табакова планируют похоронить на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Прощание с актером Олегом Табаковым пройдет на исторической сцене МХТ, похоронить его могут на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости в понедельник замминистра культуры Александр Журавский.

Уроженец Саратова народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

"Мы обсуждаем, как достойно проводить Олега Павловича (Табакова), как с ним достойно проститься. Сейчас обсуждается время, церемония прощания. Естественно, она состоится на исторической сцене МХТ", — сказал Журавский.

По его словам, по предварительной информации Табакова могут похоронить на Новодевичьем кладбище.

"Министерство культуры соболезнует родственникам и коллегам Олега Павловича, всей театральной России", — добавил собеседник агентства.