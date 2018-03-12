МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Премьера вызвавшего скандал в Самаре спектакля состоялась полтора месяца назад, и было ошибкой везти новую постановку на гастроли. Такое заявление сделал директор "Современника" Игорь Попов в письме, опубликованном на сайте театра.
"<…> Эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть. Это, судя по всему, не была сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастролях компании", — говорится в заявлении Попова.
Сообщается, что в театре подготовили для самарских гастролей специальную афишу, на которой Ефремов был изображен в образе своего персонажа — "очень старого и малосимпатичного" человека. "К сожалению, этого оказалось недостаточно, и вины театра я в данном случае не отрицаю. Но зритель, очевидно, ожидал увидеть совсем другое", — считает Попов.
"Физическая невозможность услышать все, что говорят на сцене, помноженная на незнакомую сложную пьесу и эксцентричный рисунок ролей, вызвали волнение в зрительном зале и многочисленные, не всегда доброжелательные реплики <…>. Безусловно, опытному артисту не стоило этого делать. Печально, что Михаилу Олеговичу не удалось справиться с этой ситуацией", — добавил Попов.
В "Современнике" сожалеют о случившемся и надеются, что второй спектакль под названием "Пять вечеров" исправил негативное впечатление от гастролей театра.