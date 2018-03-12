Михаил Ефремов в роли Макса, главы семьи, в спектакле Гарольда Пинтера Не становись чужим в постановке Сергея Газарова на сцене театра Современник. 18 января 2017

Михаил Ефремов в роли Макса, главы семьи, в спектакле Гарольда Пинтера Не становись чужим в постановке Сергея Газарова на сцене театра Современник. 18 января 2017

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Премьера вызвавшего скандал в Самаре спектакля состоялась полтора месяца назад, и было ошибкой везти новую постановку на гастроли. Такое заявление сделал директор "Современника" Игорь Попов в письме, опубликованном на сайте театра.

Ранее в соцсетях появилась информация, что, находясь на гастролях, в спектакле "Не становись чужим" исполнитель главной роли Михаил Ефремов нецензурно выражался в ответ на призывы из зала говорить громче.

"<…> Эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть. Это, судя по всему, не была сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастролях компании", — говорится в заявлении Попова.

Сообщается, что в театре подготовили для самарских гастролей специальную афишу, на которой Ефремов был изображен в образе своего персонажа — "очень старого и малосимпатичного" человека. "К сожалению, этого оказалось недостаточно, и вины театра я в данном случае не отрицаю. Но зритель, очевидно, ожидал увидеть совсем другое", — считает Попов.

По его словам, сцена оперного театра не приспособлена для драматических спектаклей, отсюда проблемы со слышимостью. Ефремов, как объяснил директор, был вынужден ответить залу, причем не выходя из образа своего персонажа.

"Физическая невозможность услышать все, что говорят на сцене, помноженная на незнакомую сложную пьесу и эксцентричный рисунок ролей, вызвали волнение в зрительном зале и многочисленные, не всегда доброжелательные реплики <…>. Безусловно, опытному артисту не стоило этого делать. Печально, что Михаилу Олеговичу не удалось справиться с этой ситуацией", — добавил Попов.

В "Современнике" сожалеют о случившемся и надеются, что второй спектакль под названием "Пять вечеров" исправил негативное впечатление от гастролей театра.